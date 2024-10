Paaiškėjo paskutinis karalienės noras prieš mirtį: jis išsipildė

Karalienė Elžbieta II buvo palaidota taip, kaip ji norėjo – paprastai.

Preciziškai tiksliai žygiuojantys tūkstančiai britų ginkluotųjų pajėgų karių, šimtai pasaulio lyderių ir retai viešumoje matoma imperatoriškoji valstybinė karūna – taip buvo laidojama mylima Didžiosios Britanijos monarchė, kuri rugsėjo 8 d. mirė sulaukusi 96 metų, o rugsėjo 19 dieną privačioje ceremonijoje amžino poilsio atgulė Vindzoro pilies koplyčioje.

Garsiausia šių laikų moteris palaidota karaliaus Jurgio VI memorialinėje koplyčioje Vindzoro pilyje šalia savo mylimų tėvų – karaliaus Jurgio VI ir karalienės motinos, sesers princesės Margaret ir savo vyro princo Phillipo, rašo people.com.

„Ji nenorėjo nei paminklo, nei atskiros laidojimo kriptos Švento Jurgio koplyčioje“, – sakė istorikas Robertas Hardmanas, knygos „Mūsų laikų karalienė: Elžbietos II gyvenimas“ („Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II“) autorius žurnale „PEOPLE“.

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip man kartą sakė jos pusseserė Margaret Rhodes, ji tenorėjo, kad tėvas ja didžiuotųsi“, – sakė jis.

Nuo karūnavimo 1953 m. karalienė Elžbieta tikriausiai visą savo gyvenimą ruošėsi tam, kad jos šeima ir tauta galėtų gyventi be jos. Tokiu būdu 10 dienų iškilmių buvo jos paskutinė dovana tautai.

REKLAMA

„Ji nebūtų norėjusi tos pompastikos ir ceremonijų dėl savęs, bet ji suvokė savo vaidmenį, – sako karališkoji biografė Penny Junor. – Net ir mirusi ji vis dar tarnavo.“

Pasaulis atidžiai stebėjo ne tik atsisveikinimo su didžiąja monarche ceremoniją, bet ir karališkosios šeimos – kartu su jos ydomis ir trūkumais – asmeninį sielvartą.

Per pasivaikščiojimus ir vigiliją tarp princo Harry, jo žmonos Sasekso kunigaikštienės Meghan Markle ir kitų karališkosios šeimos narių kartais matėsi įtampa. Harry atsiribojimas nuo tėvo, karaliaus Karolio III, ir vyresniojo brolio princo Williamo po pasitraukimo iš karališkojo gyvenimo 2020 m. nebuvo pamirštas.

REKLAMA

REKLAMA

Karaliui Karoliui III ir karalienei Camillai artimi žmonės viliasi, kad monarchijos labui princai Williamas ir Harry paseks savo močiutės pavyzdžiu.

„Galima manyti, kad visi šeimos nariai susivienys ir ypač palaikys karalių, – sakė artimas karališkosios šeimos šaltinis. – Galbūt taip pavyks užgydyti kai kurias žaizdas“. Tikėtina, kad tai būtų buvęs karalienės Elžbietos paskutinis noras.

„Monarchė žinojo, kad konfliktai yra gyvenimo dalis, ir nelaikė nuoskaudų, – pridūrė šaltinis. – Labiausiai ji norėjo matyti savo šeimą laimingą“.