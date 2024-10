Šia žinia karališkieji rūmai pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Jos Karališkoji Didenybė princesė Beatrice ir ponas Edoardo Mapelli Mozzi džiaugiasi galėdami pranešti, kad naujųjų metų pradžioje jie susilauks antrojo bendro vaiko.

Jo Didenybei Karaliui buvo pranešta, ir abi šeimos džiaugiasi šia žinia“, – rašoma rūmų pranešime.

🎉🍼 Her Royal Highess Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/HunPDbOEMV