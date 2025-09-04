Paaiškėjo, kas tapo naująja žurnalo „ELLE Lithuania“ vyriausiąja redaktore: ji – žinoma lietuvė

„ELLE Lithuania“ paskelbė, kad vyriausiąja redaktore tapo stilistė, knygų autorė, prekės ženklo „Capsule“ įkūrėja Agnė Gilytė.
„ELLE Lithuania“ – didelės permainos
Apie šias permainas pranešta socialiniuose tinkluose.
„Su rudens pradžia ir mūsų redakcijoje gimsta nauja istorijos dalis. Pristatome „ELLE Lithuania“ vyriausiąją redaktorę Agnę Gilytę, kurios vizija įžiebs smalsumą, atvers naujas temas ir pakvies žurnalo puslapiuose atrasti dar nepatirtų istorijų“, – rašoma socialiniame tinkle.
Vyriausiąja redaktore tapusi A. Gilytė savo mintimis taip pat pasidalijo paviešintame vaizdo įraše.
„Sveika, mieloji. Šis ruduo man yra apie permainas. Apie moterį, kuri nebijo perrašyti taisyklių, kuri gyvena savu tempu ir kuri visą laiką renkasi save. Tapdama „Elle Lithuania“ žurnalo vyriausiąja redaktore, noriu šiuo jausmu dalintis su tavimi. Ir svarbiausia, priminti, kad kiekviename drabužyje ir jo pasirinkime svarbiausia vis dėlto esi tu“, – sakė A. Gilytė.
