Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kas tapo naująja žurnalo „ELLE Lithuania“ vyriausiąja redaktore: ji – žinoma lietuvė

2025-09-04 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 15:55

Žurnalas „ELLE Lithuania“ rudens pradžią pasitinka su didelėmis permainomis – keičiasi vyriausioji leidinio redaktorė, kurios pareigas anksčiau užėmė stilistė Irina Sinė. Paaiškėjo, kas toliau darbuosis vietoje jos.

„ELLE Lithuania“ renginys (nuotr. Darius Kučys)

Žurnalas „ELLE Lithuania“ rudens pradžią pasitinka su didelėmis permainomis – keičiasi vyriausioji leidinio redaktorė, kurios pareigas anksčiau užėmė stilistė Irina Sinė. Paaiškėjo, kas toliau darbuosis vietoje jos.

REKLAMA
2

„ELLE Lithuania“  paskelbė, kad vyriausiąja redaktore tapo stilistė, knygų autorė, prekės ženklo „Capsule“ įkūrėja Agnė Gilytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ELLE Lithuania“ – didelės permainos

Apie šias permainas pranešta socialiniuose tinkluose.  

REKLAMA
REKLAMA

„Su rudens pradžia ir mūsų redakcijoje gimsta nauja istorijos dalis. Pristatome „ELLE Lithuania“ vyriausiąją redaktorę Agnę Gilytę, kurios vizija įžiebs smalsumą, atvers naujas temas ir pakvies žurnalo puslapiuose atrasti dar nepatirtų istorijų“, – rašoma socialiniame tinkle.

REKLAMA

Vyriausiąja redaktore tapusi A. Gilytė savo mintimis taip pat pasidalijo paviešintame vaizdo įraše.

„Sveika, mieloji. Šis ruduo man yra apie permainas. Apie moterį, kuri nebijo perrašyti taisyklių, kuri gyvena savu tempu ir kuri visą laiką renkasi save. Tapdama „Elle Lithuania“ žurnalo vyriausiąja redaktore, noriu šiuo jausmu dalintis su tavimi. Ir svarbiausia, priminti, kad kiekviename drabužyje ir jo pasirinkime svarbiausia vis dėlto esi tu“, – sakė A. Gilytė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų