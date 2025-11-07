Naujausia žinia apie vaiko teisių iš žinomos Lietuvos poros paimtą sūnų

Ją naujienų portalui tv3.lt pranešė vaikelio mama Sintija.
Ji patvirtino, kad vaiko teisių gynėjų atimtas kūdikis keliauja namo:
„13:30 važiuojame pasiimti savo mažylio, paneigti visi mūsų nustatyti riziko veiksniai kitų institucijų įrašais.“
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniaja patarėja Ramune Liubinaite, ši pateikė komentarą:
„Šiandien vaiko teisių gynėjai baigė vertinti vaiko situaciją ir vaikas galės grįžti pas tėvus, kuriems inicijuota mūsų socialinių partnerių teikiama pagalba. Tikimės, jog ši pagalba kūdikio tėvams padės įveikti esamus sunkumus bei susitelkti į ryšį su vaiku.
Vaiko teisių gynėjai primena, jog tam, kad galėtume priimti vaikui geriausią sprendimą, buvo svarbu sulaukti teisėsaugos bei šeimai pagalbą teikiančių socialinių partnerių, medicinos įstaigos informacijos.
Svarbu akcentuoti ir tai, kad vertinant vaiko situaciją šeimoje visuomet labai reikšmingas yra tėvų įsitraukimas, bendradarbiavimas, noras spręsti iššūkius.
Vaiko teisių gynėjai įprastai vertina visumą aplinkybių ir ne mažiau svarbu būna, ar šeimoje yra kitų rizikos veiksnių, ar vaiko tėvai bendradarbiauja su pagalbą teikiančiais specialistais, jei taikomos pagalbos priemonės – ar jos yra veiksmingos, atsižvelgiama į vaiko amžių, emocinę ir fizinę būklę ir pan.
Priminsime, jog vaiko teisių gynėjai reaguoja ir vyksta į šeimą tik gavę parnešimą apie vaikui galimai nesaugią aplinką ir pasirūpina vaiko saugumu. Kartais vaiką gali tekti perkelti į saugią aplinką iki kol vaiko situacija šeimoje bus pilnai įvertinta, numatytos pagalbos priemonės, kurios užtikrins vaikui saugią, atliepiančią aplinką.
Vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik retais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei. Tokios aplinkybės būna labai jautrios ir reikalauja reaguoti nedelsiant, o ypač kai kalbame apie itin pažeidžiamą mažametį vaiką ar kūdikį.“
Atėmė sūnų
Naujienų potalas tv3.lt primena, kad žinią apie paimtą vaiką pranešė portalas delfi.
Minėto portalo teigimu, į juos kreipėsi pati Sintija. Anot jos, vaiko teisių gynėjai jų dviejų mėnesių sūnų išsivežė be vaiko transportavimui pritaikytos kėdutės bei nepaaiškino situacijos tėvams.
Portalui ji papasakojo, kad dėl neseniai įvykusio indicento jos vyras gyveno Krizių centre, nors policijos tyrimas buvo nutrauktas, smurto orderis nebegaliojo.
Tądien Donatas šventė savo gimtadienį, todėl namo sugrįžo apie 22 val.
Tada į jų namus atvyko policijos pareigūnai, vėliau – ir vaiko teisių tarnybos atstovai. Pasak Sintijos, vaiko teisių gynėjai sakė, kad prašymas išvykti ir Krizių centro yra negaliojantis, o aplinka jų sūnui – nesaugi.
Vaiko mamos teigimu, sūnus šiuo metu yra pas globėjus.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Alicija Podmaskienė portalui Delfi sakė, kad specialistai peržiūrės vaizdo registratorių įrašus, kad galėtų susidaryti objektyvų situacijos vaizdą.
Anot jos, vaiko atėmimas inicijuojamas tik atvejais, kai kyla grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.
Jau buvo žinomas policijai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Donatas prieš tai jau buvo žinomas teisėsaugai.
Už tai, kad 25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį, už plaukų tampė per grindis, pakėlė ir metė, teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai.
Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras dabar augina kūdikį. Nuosprendis neįsigalės, jei vyras pusę metų lankys elgesio korekcijos kursus ir laikysis įstatymų.
Kadaise Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.
