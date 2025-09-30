Naujas lietuviškas serialas „Lėlininkas“: vienu kadru nufilmuota istorija apie pavojingą žaidimą už įstatymo ribų

„Naujasis serialas žiūrovams pristatomas pasitelkiant neeilinį filmavimo sprendimą – visos siužeto scenos sukurtos vienu nepertraukiamu kadru. Tokia kino kalba leidžia patirti veiksmo intensyvumą iš arti, suteikia autentišką įspūdį, lyg pats žiūrovas būtų veiksmo dalyvis. Šis metodas reikalavo ypatingo aktorių, kūrybinės komandos ir technikos tikslumo, tačiau rezultatas žada unikalią patirtį – serialą, kuris ne tik pasakoja istoriją, bet ir leidžia ją išgyventi“, – filmavimo užkulisius atskleidžia prodiuseris Povilas Skaisgirys.
„Labai džiaugiamės, kad šis projektas išaugo iš filmo į serialą – tai leidžia dar giliau pasinerti į istoriją ir veikėjų pasaulį. Toks formatas suteikia galimybę kurti emocinį ryšį, kuris išlieka su žiūrovu ilgiau. Smagu matyti Džiugą Grinį prisijungiant prie pagrindinių aktorių ketveriukės – jo darbas filme „Pietinia kronikas“ visiems paliko stiprų įspūdį. Be to, serialą „Lėlininkas“ kūrė ta pati talentinga komanda, kuri mums padovanojo „Šiukšlyno žmones“ – vieną iš didžiausių „Go3“ originalaus turinio sėkmės istorijų“, – atvirai kalba „Go3” turinio vadovas, Justinas Docka.
Serialas „Lėlininkas“ – tai įtempto siužeto kriminalinis trileris, kuriame susipina veiksmas, intrigos ir netikėti istorijos vingiai. Serialas pasakoja apie nusikalstamą pasaulį, kuriame kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingu. Kristis, Marija, Arnas ir Deivis iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip eiliniai miestiečiai, tačiau jų gyvenimai pasikeičia, kai į jų veiklą įsitraukia įtakingas mecenatas. Finansai ir modernios technologijos suteikia komandai galimybę veikti efektyviau nei bet kada, tačiau kiekviena užduotis traukia vis giliau į pavojingą žaidimą, kuriame balansuoti ties įstatymo riba darosi vis sudėtingiau.
Žiūrovai ekrane išvys gerai pažįstamus aktorius: Džiugą Grinį, Mildą Noreikaitę, Vytautą Medinecką-Ironvytą, Šarūną Datenį, Donatą Šimukauską ir kt.
Įtampos kupinas serialas „Lėlininkas“ – nuo rugsėjo 30 d. tik per „Go3” televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!