Mylima mokytoja atgulė amžino poilsio: moters gyvybė užgeso vos dieną po to, kai neteko kūdikio

Jos netektis paliko gilų skausmą šeimai, draugams ir visiems, kurie pažinojo Aoife kaip įkvėpimą ir švyturį savo mokiniams bei aplinkiniams, skelbė dailystar.co.uk.
Jautrūs kunigo žodžiai
Aoife, ispanų, verslo ir specialiųjų ugdymo poreikių (SEN) mokytoja Ashbourne bendruomenės mokykloje, buvo palaidota Clonee kapinėse šalia mylimos dukters Ailbhe po mišios laidotuvių St. Brigid bažnyčioje.
„Aoife buvo motyvuota jauna mokytoja, kuri buvo‚įkvėpimas savo mokiniams, o mažoji Ailbhe dabar amžinai ilsisi jos glėbyje“, – kalbėjo artimieji.
Kitas iš artimųjų pridūrė: „Tai yra kažkas, ko mes niekada nesitikėjome. <..> Bet mes žinome, kad Aoife tiksliai supranta, kiek ji mums visiems reiškė. Ji darė absoliučiai viską, ką galėjo, kad išgelbėtų save, nes tokia ji buvo – stipri, ryžtinga, užsispyrusi geriausia prasme, bet ji taip pat buvo per gera, per švelni, per tyra šiam pasauliui, kieta išorė dengė pačią geriausią esmę. Mes pažadame, kad tavo palikimas gyvuos kiekvieną dieną. Mes pažadame, kad Daithí visada žinos savo mamą... kiek didžiuojiesi juo, kiek džiaugsmo jis atnešė į tavo gyvenimą.“
„Mes žinome, kad mažylė Ailbhe visada yra tavo glėbyje, ir man labai gaila, kad negalėjai padaryti daugiau nei vienai, nei kitai… Ir nesijaudink, mes pasirūpinsime Jimu“, – jautriai sakė artimasis.
Tarp daiktų, atneštų pagerbti Aoife atminimą, buvo Kilkenny futbolo marškinėliai, Aoife jojimo striukė ir Airijos vėliava, nuotrauka, kurioje Aoife su draugais, bei nuotrauka su Jimu, Daithí ir mažąja Ailbhe.
Bažnyčioje kunigas sakė: „Galėjome matyti atsidavimą jos sugniuždytų tėvų, Margaret ir Peterio, tokie nuostabūs žmonės. Jos sukrėstus senelius, Micką ir Kathleen bei Aoife brolius ir seseris, kiekvieną savaip, sieja daugybė jos bruožų. Broliai ir seserys turi tokių nuostabių prisiminimų apie vaikystę kartu, ypač Kūčių vakarą, kai jie budėdavo laukdami Kalėdų Senelio, o Aoife reikalavo, kad visi būtų kartu jos kambaryje.“
Kunigas taip pat pridūrė: „Aoife visada buvo labai motyvuota, visada siekdavo to, ko norėjo – savybė ir užsidegimas, kuris įkvėpė visus, kam pasisekė dalyvauti Aoife gyvenime ir jos svajonėse. Neįmanoma nejausti įkvėpimo, matant, kiek meilės ir atsidavimo jūs vieni kitiems turite“
Galiausiai jis pabrėžė: „Mes jau matėme jūsų mamos nepaprastą ištvermę, kuri neabejotinai bus tvirta atrama ir stiprus palaikymas ateinančiu metu jums. Noriu jus užtikrinti, taip pat visų Aoife ir Ailbhe šeimų bei draugų iš Waterfordo, Kilkenny, Ashburn ir kitur, kad ši Šv. Brigidos bažnyčia ir toliau jus priims su rūpesčiu kaip parapijos bendruomenė, kur tikėjimas ir meilė virsta veiksmais, ir kur išlaikoma Aoife bei Ailbhe atmintis.“
