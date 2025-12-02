 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Garsi visuomenininkė Birutė Vizgirdienė patyrė infarktą: paaiškėjo jos būklė

2025-12-02 16:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 16:07

Vos prieš porą mėnesių vyro Rimtauto Vizgirdos (88) netekusi Amerikos lietuvė, operos solistė bei labdaros fondų steigėja Birutė Vizgirdienė (84) pranešė, kad praėjusią savaitę patyrė infarktą.

Birutė Vizgirdienė (nuotr. Lukas Balandis/BNS, 123rf.com)
8

Vos prieš porą mėnesių vyro Rimtauto Vizgirdos (88) netekusi Amerikos lietuvė, operos solistė bei labdaros fondų steigėja Birutė Vizgirdienė (84) pranešė, kad praėjusią savaitę patyrė infarktą.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su B. Vizgirdiene, ji informavo, kad visai neseniai, dar praėjusią savaitę patyrė infarktą.

Birutė Vizgirdienė su vyru Rimtautu mini ypatingas 42-ąsias santuokos metines
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Vizgirdienė su vyru Rimtautu mini ypatingas 42-ąsias santuokos metines

Birutei Vizgirdienei smogė infarktas

Kaip pasakojo pašnekovė, po vyro mirties, galvodama apie šventes, ji ketino skristi į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) ir praleisti jas su vaikais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik šiuos planus sudrumstė netikėtai smogusi gyvybei pavojinga būklė – infarktas:

„Planavau skristi šiemet pas vaikus, praleisti kartu su jais šv. Kūčias ir netikėtai sulaukiau infarkto.

Praėjusią savaitę gulėjau ligoninėje, manęs gydytojai nepaleido ir pasakė, kad nebus jokio skridimo lėktuvu. Tad trenkė dar vienas žaibas, pasidarė labai sunku“, – pasakojo pašnekovė, prisimindama visai neseniai patirtą vyro netektį.

Pasiteiravus, kaip B. Vizgirdienė jaučiasi dabar, ji pasakojo, kad jaučiasi neblogai. Šiuo metu savo dienas ji leidžia namuose.

„Dabar jaučiuosi gerai. Ką tik grįžau namo, buvau apsipirkti, virsiu sriubą. Kadangi oras toks nelabai palankus geram ūpui, tai, kaip Mamytė sakydavo, kadangi šuo ir kariamas pripranta, tai ir aš priprasiu. Bėgant laikui bus geriau. Tik, gaila, neskrisiu [pas vaikus]“, – dalijosi ji.

Šiemet patyrė daug streso

Pokalbio metu pašnekovė prisipažino, kad 2025-ieji jai tapo išskirtinių išbandymų metais. Vos prieš pusmetį ji palaidojo brolį, prieš porą mėnesių vyrą, o dabar likimo smūgio sulaukė pati.

„Aš jau kažkaip jutau, kad man sveikatą pakirs. Aš labai daug streso turėjau dėl vyro ligos, kai reikėjo jį į ligoninę vežti, persikraustyti į kitą butą.

Nors tada mano vaikai atvyko man padėti, bet toje pradžioje buvau viena, o turėjau pati išrūšiuoti, ką palikti, ką išvežti, tai buvo daug streso. Aš galvojau, na, man trenks su kaupu...

Tik nemaniau, kad taip greitai, maniau, kad po 6 mėnesių, o gal metų“, – sakė B. Vizgirdienė.

Žymi operos solistė ir labdaros fondų steigėja pridūrė, kad tikriausiai infarktas – Dievo siųstas. Pasak jos, tikriausiai jau buvo laikas pagalvoti apie save.

„Čia buvo Dievulio ranka. Jis parodė, kad man laikas pagalvoti ir apie save, jis mane sustabdė“, – pridūrė ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

