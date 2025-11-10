Moteris dirbo karališkosios šeimos namų tvarkytoja: niekada nepamirš to, ką pamatė

Per daugelį metų 65-erių princas Andrew buvo nuolat apkalbamas dėl savo reputacijos už uždarų durų. Šaltiniai jį apibūdino kaip arogantišką ir reikalaujantį ypatingo dėmesio, su kaltinimais, kad jis patyčiomis ir pažeminimu elgdavosi su tarnyba. Teigiama, kad jis dažnai pateikdavo keistus reikalavimus darbuotojams ir šaukdavo bei rėkdavo, jei jie nebuvo įvykdyti, rašo portalas „Mirror“.
Daiktai princo lovoje šokiravo
Andrew, anot šaltinių, taip pat tebėra prisirišęs prie HRH (Jo Karališkoji Didenybė) titulų savo namuose ir reikalauja, kad darbuotojai lenktųsi įėjus į kambarį.
Šiuo metu princas ruošiasi palikti 30 kambarių Royal Lodge namus, po to, kai karalius atėmė jo karališkuosius titulus ir privilegijas, įskaitant princo titulą, dėl ryšių su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu. Andrew kategoriškai neigia jam pateiktus kaltinimus.
Tačiau šaltiniai praneša, kad „Royal Lodge viduje niekas nepasikeitė“. Vienas namų personalo šaltinis teigė: „Tarnas vis dar sako „Jūsų Karališkoji Didenybė“, darbuotojai vis dar lenkiasi. Andrew aiškiai pasakė – rūmų taisyklės negalioja jo namuose. Jis tvirtina, kad tai jo gimimo teisė, kurios karalius negali panaikinti.“
Keistas Andrew elgesys už uždarų durų nėra naujiena. Buvusi tarnaitė Charlotte Briggs, dirbusi rūmuose 90-ųjų viduryje, atskleidė, kad princas savo lovoje turėjo 72 pliušinius žaislus. Jie turėjo būti išrikiuoti pagal dydį, o darbuotojams prireikė visos dienos, kad išmoktų tinkamai juos išdėstyti.
Charlotte pasakojo laikraščiui „The Sun“: „Kai tik pradėjau dirbti, man pasakojo apie meškiukus, ir buvo aiškiai paaiškinta, kaip juos išdėstyti. Buvo net dienos mokymai. Viskas turėjo būti tobulai. Buvo labai keista.“
Didžiausi meškiukai buvo statomi lovos gale, o likę rikiuojami mažėjimo tvarka. Du Andrew mėgstamiausi meškiukai turėjo sostus šalia lovos. Dauguma žaislų buvo aprengti jūreivių uniformomis ir kepurėmis, ir atvyko iš viso pasaulio.
Charlotte taip pat teigė, kad buvęs hercogas dažnai pyko ant tarnų, ypač jei kalbėdavosi apie savo pliušinius žaislus: „Man užtruko pusvalandį juos sudėlioti – keisčiausia, už ką sumokėta.“
Karališkosios šeimos ekspertė Ingrid Seward teigė, kad Andrew buvusi žmona Sarah Ferguson taip pat miegodavo apsupta meškiukų. Ekspertė pasakojo, kad jų santuokos metu ant lovos buvo apie dešimt meškiukų. ITV dokumentiniame filme apie Andrew pateikti papildomi teiginiai apie ranka rašytą gido vadovą, kuriame buvo nurodyta, kur tiksliai dėti žaislus ir kitus kambario objektus.
