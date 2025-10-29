Karališkosios šeimos narė pardavė savo namus: paaiškėjo, kokią sumą gavo

Kaip rašo portalas „Mirror“, S. Ferguson pardavė Belgravijoje esantį savo namą, kurį buvo įsigijusi 2022-aisiais už daugiau nei 4 mln. svarų sterlingų (apie 4,7 mln. eurų).
Namas buvo nuomojamas už įspūdingą 4 tūkst. svarų sterlingų (apie 4,7 tūkst. eurų) per savaitę kainą, tačiau, kaip rodo žemės registro duomenys, šią vasarą jis buvo parduotas 400 tūkst. svarų sterlingų (apie 470 tūkst. eurų) mažesnę sumą. Tai reiškia, kad pardavimo kaina buvo apie 3,8 mln. svarų sterlingų (maždaug 4,45 mln. eurų).
Atstovas spaudai teigė, kad Sarah „iš tiesų neketino jo parduoti“, tačiau „nuomininkas pasiūlė įsigyti, o laikas pasirodė tinkamas“. Vis dėlto, pasak „Daily Mail“, kai kurie šaltiniai mano, kad pinigai iš šio sandorio galėjo būti skirti padengti poros gyvenimo išlaidas „Royal Lodge“ rūmuose.
Jaučiasi įsitempusi ir neturinti kur eiti
Pasak britų žiniasklaidos, S. Ferguson šiuo metu jaučiasi „įsitempusi ir neturinti kur eiti“, nes jos šeimą purto vis nauji skandalai.
Nauja dėmesio banga kilo po to, kai vėl buvo prisimintas princo Andrew ir jo buvusios žmonos S. Ferguson ryšys su pedofilu Jeffrey Epsteinu. Po šio atgarsio pora šį mėnesį atsisakė teisės naudotis karališkais titulais, tačiau audra, regis, dar toli gražu nesibaigė.
Spaudimas, kad Andrew ir Sarah išsikeltų iš savo 30 kambarių rezidencijos Vindzore, pasiekė aukščiausią tašką. Teigiama, kad pora sutiktų išsikelti tik tuo atveju, jei mainais gautų du naujus karališkus būstus.
Gėdos dėl Epstein skandalo prislėgtas princas Andrew nuomoja „Royal Lodge“ rūmus nuo 2003 metų, turėdamas teisę juose gyventi dar 75 metus, nebent nuspręstų išsikelti savanoriškai. Karalius Karolis III esą jau seniai siekia, kad brolis paliktų šią rezidenciją, tačiau Andrew kategoriškai priešinasi.
Neaišku, kaip princas dabar finansuoja savo prabangų gyvenimo būdą, nes po pasitraukimo iš viešųjų pareigų jo pajamų šaltiniai tapo migloti. Tuo metu Sarah ėmėsi įvairių verslų, rašė knygas ir bandė savarankiškai užsidirbti.
