Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mokslininkė 5 dienas praleido visiškoje tamsoje: štai kas jai nutiko

2026-10-15 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penkias dienas visiškoje tamsoje ir tyloje praleidusi mokslininkė atskleidė, kokių netikėtų išgyvenimų patyrė. Kiana Aran pasakojo regėjusi prieš daugelį metų mirusius artimuosius ir nebegalėjusi suprasti, ar sapnuoja, ar haliucinuoja. Nors eksperimentas tapo rimtu išbandymu, po jo moteris teigė pradėjusi labiau vertinti kasdienį gyvenimą.

Mokslininkė 5dienas praleido visiškoje tamsoje (nuotr. stop kadras)

Penkias dienas visiškoje tamsoje ir tyloje praleidusi mokslininkė atskleidė, kokių netikėtų išgyvenimų patyrė. Kiana Aran pasakojo regėjusi prieš daugelį metų mirusius artimuosius ir nebegalėjusi suprasti, ar sapnuoja, ar haliucinuoja. Nors eksperimentas tapo rimtu išbandymu, po jo moteris teigė pradėjusi labiau vertinti kasdienį gyvenimą.

REKLAMA
4

Kalifornijos universiteto bioinžinerijos profesorė Kiana Aran eksperimentą atliko 2024 metų lapkritį Lenkijoje. Ji penkioms dienoms apsigyveno tamsioje oloje, kurioje nebuvo nei šviesos, nei pramogų, nei galimybės bendrauti su kitais žmonėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, kuo baigėsi eksperimentas

Mokslininkė norėjo išsiaiškinti, kaip jutiminė deprivacija – kai žmogus netenka įprastų jutiminių dirgiklių – veikia kūną ir protą. Iš pradžių ji tikėjosi, kad atitrūkimas nuo kasdienių trikdžių padės nuraminti nuolat skubančias mintis.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano protas nuolat dirba. Išbandžiau jogą, meditaciją, kad nuraminčiau mintis, nes vis galvoju: kas toliau, kas toliau, kas toliau? Negaliu ramiai nusėdėti, o kartais tai tampa pernelyg sunku“, – leidiniui „The Scientist“ pasakojo Kiana.

REKLAMA

Eksperimento metu mokslininkė turėjo lovą, tualetą ir dušą, o jos kūno pokyčiai buvo stebimi specialiais jutikliais. Maistas jai būdavo atnešamas kartą per dieną, tačiau nenuspėjamu laiku, todėl tapo sunku suprasti, ar lauke diena, ar naktis.

Vis dėlto labiausiai nustebino ne laiko pojūčio praradimas, o tai, ką ji pradėjo matyti visiškoje tamsoje.

Kiana pasakojo išvydusi savo motiną, pusseserę ir močiutę, kurios buvo mirusios prieš daugelį metų. Jos sėdėjo kartu ir žiūrėjo į „iPad“ ekraną. Moteris nebegalėjo atskirti, ar tai buvo sapnas, ar haliucinacijos. Ši patirtis tapo vienu ryškiausių viso eksperimento momentų.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, nors oloje nebuvo jokios šviesos, ji pradėjo įžvelgti objektų kontūrus.

Jau antrąją dieną norėjo kuo greičiau ištrūkti

Izoliacija Kianai tapo rimtu psichologiniu išbandymu. Jau antrąją dieną ji jautėsi vis neramesnė ir pradėjo desperatiškai laukti eksperimento pabaigos.

„Kaip man čia išbūti dar tris dienas? Juk aš nieko neveikiu“, – prisiminė ji.

Mokslininkė šią patirtį apibūdino kaip savotišką kankinimą ir neslėpė, kad nekantravo kuo greičiau išeiti iš olos. Pasikeitė ir jos pojūčiai. Maisto skoniai bei tekstūros tapo neįprastai intensyvūs, o vėliau atlikti tyrimai parodė padidėjusį skonio receptorių kiekį jos seilėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjai taip pat užfiksavo pokyčių, susijusių su imuniniu atsaku, žarnyno mikrobiota ir vidiniu biologiniu laikrodžiu. Nepaisant sudėtingų išgyvenimų, penkios dienos tamsoje Kianai tapo patirtimi, kurią ji prisimena iki šiol.

Išėjusi iš olos ji pasakojo tapusi dėkingesnė, kantresnė ir empatiškesnė. Moteris teigė, kad šį jausmą išsaugojo ir grįžusi į įprastą gyvenimą.

REKLAMA

Savo patirtį ji aprašė ir žurnale „Nature“. Mokslininkė prisiminė, kaip penktąją dieną pagaliau išėjusi iš olos apkabino jos laukusius kolegas ir draugus.

Tuomet, trokšdama vienu metu pajusti viską, ji nubėgo prie netoliese esančio užšalusio ežero ir nėrė į ledinį vandenį.

„Ledinis vanduo kandžiojo mano odą, tačiau po penkių dienų tamsoje tai buvo ryškiausias priminimas, kad esu gyva“, – rašė Kiana.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų