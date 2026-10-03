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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Moteris įkalbėjo vyrą padėti tvarkyti namus: to, kas įvyko vėliau, nenumatė niekas

2026-10-03 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 18:00
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Prieš penkerius metus publikavome istoriją apie skaudžią nelaimę, nutikusią Bethanie Lewis Watling ir Nathano Marsho namuose, kai moteris nusprendė įkalbėti vyrą pagelbėti jai namų ruošojeVyras atsidūrė ligoninėje, nes padėdamas savo sužadėtinei nukrito nuo laiptų ir susilaužė koją, o dabar primename ją siekdami paraginti visus saugoti save ir būti atsargiais kasdieninėje veikloje.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Prieš penkerius metus publikavome istoriją apie skaudžią nelaimę, nutikusią Bethanie Lewis Watling ir Nathano Marsho namuose, kai moteris nusprendė įkalbėti vyrą pagelbėti jai namų ruošojeVyras atsidūrė ligoninėje, nes padėdamas savo sužadėtinei nukrito nuo laiptų ir susilaužė koją, o dabar primename ją siekdami paraginti visus saugoti save ir būti atsargiais kasdieninėje veikloje.

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Ji nusiuntė jį siurbti grindis antrame aukšte ir netrukus jis pasiskundė, kad patyrė traumą, o Bethanie pamanė, kad Natanas tik apsimeta, kad nereikėtų dirbti. Tačiau paaiškėjo, kad kažkaip nukritęs nuo laiptų jis iš tikrųjų susilaužė koją, tad ji iškvietė greitąją pagalbą ir jis buvo nuvežtas į Karališkąją Glamorgan ligoninę Velse, rašo mirror.co.uk.

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Bethanie sakė: „Iš pradžių netikėjau juo – maniau, kad išsisukinėja. Prisimenant įvykį, turiu prisipažinti, kad jis buvo gana juokingas. Aš net buvau įspėjusi, kad būtų atsargus ir neužkliūtų už dulkių siurblio laido. Dabar jis visiškai atsigavo, tačiau tai nereiškia, kad bus atleistas nuo namų ruošos darbų.“

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Namų tvarkymas vyrui baigėsi trauma

Bethanie ir Nathanas pastaruosius dvejus metus gyveno kartu. Pasak moters, kuri mokėsi kirpėjos amato Bridždo koledže, Nathanas niekada nebuvo namų ruošos mėgėjas ir visaip stengėsi išvengti šių darbų.

Tačiau Bethanie pavyko jį pirmą kartą įtikinti, kad pasidarbuotų dulkių siurbliu, ir jis pradėjo nuo laiptų viršaus, bet toli nenuėjo, nes suklupo ir nukrito.

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Ji sakė: „Jis šiek tiek padejavo, bet tęsė darbą toliau. Tada išgirdau didžiulį trenksmą ir pamaniau, kad jis iškrito per lubas. Kai jį radau laiptų apačioje, jis buvo įsipainiojęs į dulkių siurblio laidą ir negalėjo paeiti.

Iš pradžių maniau, kad jis tiesiog išsisukinėja nuo tolesnio darbo, bet jam akivaizdžiai labai skaudėjo, todėl supratau, kad tikrai susižeidė. Namuose zujo daug paramedikų, o kaimynai stebėjo – buvo gana juokinga“.

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Nathanas, kuris dabar visiškai atsigavo po nelaimės, sakė: „Tuo metu labai skaudėjo. Poilsis lovoje buvo nuostabus ir dabar malonu vėl atsistoti ant kojų.

Buvo juokinga, kad gatvėje buvo pilna greitosios pagalbos automobilių, bet esu dėkingas už viską, ką jie padarė, ir nuostabiai susidorojo su situacija. Sužadėtinė jau turi sudariusi visą sąrašą manęs laukiančių darbų!“

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