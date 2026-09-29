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51-erių moteris turi 22 vaikus ir 14 anūkų: atskleidė, ar planuoja daugiau atžalų

2026-09-29 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 11:55
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Didžiosios Britanijos didžiausios šeimos mama vadinama Sue Radford atskleidė, kaip jai pavyko atsikratyti beveik 20 kilogramų, ir prabilo apie galimybę susilaukti dar vieno vaiko.

Radford šeima (nuotr. Instagram)

Didžiosios Britanijos didžiausios šeimos mama vadinama Sue Radford atskleidė, kaip jai pavyko atsikratyti beveik 20 kilogramų, ir prabilo apie galimybę susilaukti dar vieno vaiko.

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51-erių Sue, gyvenanti Morecambe, Lankašyre, po 22-ojo vaiko gimimo 2020 metais nusprendė daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. Moteris atskleidė, kad 23-io kūdikio šeimoje tikrai neplanuoja.

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Prabilo apie pokyčius

„Ne, tikrai ne dabar. Mums labai patinka matyti, kaip vaikai auga, ir labai smagu būti seneliais. Savaitgalį apie tai kalbėjome – taip gera, kai vaikai ir anūkai yra panašaus amžiaus ir galima stebėti, kaip jie kartu auga“, – „Mirror“ sakė Sue.

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Sue ir jos vyras Noelis susituokę jau 34 metus. Pirmojo vaiko Christopherio pora susilaukė dar būdama labai jauna – Sue buvo vos 13, o Noelui – 17 metų. Šiuo metu šeima augina 22 vaikus ir turi 14 anūkų.

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Šeima vėl pasirodė televizijos ekranuose naujame „Channel 5“ laidos „22 Kids and Counting“ sezone. Jame žiūrovai galėjo stebėti ir Sue sveikatingumo pokyčius.

Moteris pasakojo, kad rimčiau keisti gyvenimo būdą nusprendė sulaukusi 50-ies. Pasak jos, svarbiu postūmiu tapo atostogų nuotraukos, kuriose ji pati sau nepatiko.

„Žiūrėjau į savo atostogų nuotraukas ir mačiau, kaip smarkiai priaugau svorio. Atėjau iki tokio taško, kai net nenorėjau fotografuotis su vaikais, nes man nepatiko į save žiūrėti“, – pasakojo ji.

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Sue teigė, kad pradėjo sveikiau maitintis, lankytis sporto salėje ir atsisakė nesveiko maisto. Ji taip pat sakė, kad po kelių mėnesių nebejautė poreikio valgyti šokoladą, gerti gazuotus gėrimus ar vartoti cukrų.

Po pasikeitusios išvaizdos socialiniuose tinkluose Sue sulaukė ne tik palaikymo, bet ir nemalonių komentarų. Vienas žmogus ją pavadino „mutton dressed as lamb“ – įžeidžiančiu posakiu, kuriuo užsimenama, kad vyresnė moteris stengiasi atrodyti pernelyg jaunatviškai.

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Tačiau Sue tikino į tokius komentarus nebekreipianti dėmesio.

„Mano pasitikėjimas savimi dabar tikrai yra didesnis ir jaučiuosi pakankamai užtikrinta, kad galėčiau skelbti tokias nuotraukas. Man neberūpi, ką galvoja kiti“, – sakė ji.

Sue vyras Noelis taip pat paneigė, kad žmona svoriui mesti naudojo lieknėjimo injekcijas. Pasak jo, moteris rezultatą pasiekė laikydamasi sveikesnės mitybos ir daugiau sportuodama.

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Pati Sue atskleidė, kad, be sveikesnės mitybos ir sporto salės, vartojo berberiną – papildą, kurį, kaip pati sakė, tebėra vartojanti. Ji taip pat pabrėžė, kad svorio metimas pareikalavo daug pastangų ir valios.

„Tikrai didžiuojuosi savimi. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau save supurčiau ir ėmiausi to, ką turėjau padaryti, nes priešingu atveju, manau, nebūčiau taip pasitikėjusi savimi ir nenorėčiau fotografuotis su vaikais“, – sakė ji.

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Ix19
Ix19
2026-09-29 12:06
Štai tam mūsų filipiniečių mylėtojui reikia daryti išvadas. Dabar 3 žmonos ir 3 vaikai. O su kiekviena bent po 15 vaikų turėtų ir tikrai galėtų girtis keliantis demografinę padėtį Lietuvoje. O dabar trys vaikai ir trys žmonos- gėda būtų net eteryje rodytis.
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