Motina susirado prieš 20 metų įvaikinti atiduotą sūnų: tai, ką sužinojo vėliau, pribloškė

2001-aisiais, būdama vos 15 metų, Holly pastojo. Maždaug penktą nėštumo mėnesį ji priėmė sunkų sprendimą savo dar negimusį sūnų atiduoti įvaikinti.
Viskas pasikeitė per 20-ąjį gimtadienį
Benjaminą įvaikino Brianas ir Angela Hullebergai – pora, kuri ilgą laiką susidūrė su nevaisingumu.
Holly kurį laiką palaikė ryšį su Angela. Abi moterys buvo susitarusios, kad ji kas savaitę siųs Holly laiškus ir nuotraukas, kad ši galėtų matyti, kaip auga jos sūnus. Holly ketvirtadieniai tapo ypatingi – būtent tuomet ji sulaukdavo žinių apie Benjaminą.
Tačiau kai berniukui sukako treji, šis ryšys nutrūko.
Nepaisant to, Angela niekada nepaslėpė nuo Benjamino jo istorijos. Kai jis klausdavo apie biologinę motiną, globėja apie ją pasakodavo ir leido jam žinoti, kad Holly yra jo gyvenimo istorijos dalis, rašo „The Times of India“.
Metai bėgo, o motina ir sūnus gyveno atskirus gyvenimus, nė nenutuokdami, kaip arti vienas kito jų keliai jau buvo susikirtę.
Kai Benjaminui 2021-ųjų lapkritį sukako 20 metų, Holly nusprendė su juo susisiekti per „Facebook“. Iš pradžių vaikinas neatpažino moters. Tačiau sužinojęs, kas ji yra, jų ryšį priėmė itin jautriai.
Vos po dviejų dienų Holly, Benjaminas ir jo įtėviai susitiko vakarienės. Būtent tada paaiškėjo dar viena neįtikėtina jų istorijos detalė.
Holly ir Benjaminas suprato, kad abu maždaug dvejus metus dirbo Šv. Marko ligoninėje, Jutoje. Benjaminas savanoriavo naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje, o Holly dirbo medicinos asistente kardiologijos centre.
Jų darbo laikai taip pat galėjo sutapti. Tai reiškė, kad per tuos dvejus metus jie galėjo ne kartą prasilenkti ligoninės koridoriuose, liftuose ar automobilių stovėjimo aikštelėje – nė vienas nežinodamas, kad priešais jį yra jo motina ar sūnus.
Holly ir Benjaminui susitikimas reiškė kur kas daugiau nei vien galimybę pagaliau pasikalbėti. Jis tapo nauju jų santykių pradžios tašku po dviejų dešimtmečių atskirai.
Benjaminas vėliau sakė, kad jų susitikimas įvyko tuo metu, kai mažiausiai to tikėjosi, tačiau būtent tada, kai jam jo reikėjo.
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