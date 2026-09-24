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TV3 naujienos > Istorijos

Vedęs trijų vaikų tėvas puošiasi sijonais ir aukštakulniais: priežastis stebina ne vieną

2026-09-24 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kai kurie žmonės drabužius renkasi vadovaudamiesi ne tuo, kas įprasta, o tuo, su kuo patys jaučiasi geriausiai. Vienas jų – Vokietijoje gyvenantis amerikietis Markas Bryanas, kurio kasdienybėje jau ne vienerius metus dominuoja sijonai ir aukštakulniai. Vedęs trijų vaikų tėvas pasakoja, kad tokį pasirinkimą priėmė sąmoningai ir neketina grįžti prie įprastesnės vyriškos aprangos.

Vedęs trijų vaikų tėvas puošiasi sijonais ir aukštakulniais: priežastis stebina ne vieną (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (9)

Kai kurie žmonės drabužius renkasi vadovaudamiesi ne tuo, kas įprasta, o tuo, su kuo patys jaučiasi geriausiai. Vienas jų – Vokietijoje gyvenantis amerikietis Markas Bryanas, kurio kasdienybėje jau ne vienerius metus dominuoja sijonai ir aukštakulniai. Vedęs trijų vaikų tėvas pasakoja, kad tokį pasirinkimą priėmė sąmoningai ir neketina grįžti prie įprastesnės vyriškos aprangos.

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Markas savo išvaizda siekia kvestionuoti visuomenėje įsitvirtinusius stereotipus apie tai, ką turėtų dėvėti vyrai. Jis aukštakulnius ir sijonus renkasi ne tik laisvalaikiu – taip apsirengęs eina į darbą, parduotuvę ir net leidžia laiką namuose.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Amerikietis į darbą renkasi sijonus ir aukštakulnius

Vyras renkasi dėvėti aukštakulnius ir sijonus

66–erių metų amžiaus robotikos inžinerijos vadybininkas pirmą kartą aukštakulnius batelius apsiavė dar besimokydamas universitete, paprašytas tuometinės merginos, su kuria norėjo pašokti.

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Vėliau jis ėmė nešioti ir sijonus, o norėdamas dalintis savo stiliaus sumanymais sukūrė Instagramo paskyrą  „@markybryan911“.

Markas nuolat dalinasi savo nuotraukomis, apsirengęs stilingais drabužiais – jis dažnai tipiškai vyriškus susagstytus marškinius derina su aukštakulniais, maišydamas skirtingoms lytims įprastus stiliaus elementus.

Savo prisistatyme Markas rašo, kad yra „heteroseksualus ir laimingai vedęs vyrukas, dievinantis „Porsche“ automobilius, gražias moteris ir kasdien dėvėti aukštakulnius bei sijonus“.

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Pasakodamas apie savo mėgstamiausius drabužius, Markas sako, kad dažniausiai renkasi 13 cm aukščio stiletus ir pieštuko formos sijonus, kuriuos daugiausiai perka internetu.

„Jie nėra patys patogiausi, bet man labai patinka, kaip aukštakulniai atrodo su aptemptu pieštuko formos sijonu“ – sako jis.

Daugelis domisi jo seksualine orientacija

„BoredPanda“ Markas pasakojo, kad šiuos drabužius dėvi todėl, kad gali – jis sako visada žavėjęsis moterimis, kurios dėvi siaurus sijonus su aukštakulniais, nes jie simbolizuoja jėgą, rašoma dailymail.co.uk.

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Nuo tada, kai jis viešumoje pradėjo dėvėti sijonu, Marko seksualine orientacija keletas žmonių yra suabejoję – tai, jo teigimu, jį išveda iš kantrybės.

„Dažniausiai tiesiog atsakau, kad tai – ne jų reikalas.“ – sako jis. – „O kartais tiesiog paaiškinu, kad esu heteroseksualus.

Bet pasitaiko ir tokių, daugiausiai vyrų, kurie išveda mane iš kantrybės. Tada jiems atsakau, pavyzdžiui, paklausdamas, kodėl mano dėvimas sijonas jiems kelia mintis apie mano seksualinius pomėgius, arba ar jie paklaustų manęs to paties, jei mūvėčiau kelnes, arba ar tokį klausimą užduotų ir sijoną su aukštakulniais dėvinčiai moteriai.“

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Markas jau buvo vedęs tris kartus, o su dabartine žmona gyvena jau 11 metų, ir sako, kad jo partnerė bei vaikai palaiko jo pasirinkimus.

Pasakodamas apie tą kartą, kai pirmąkart savo sūnui ir dviem dukroms papasakojo apie savo drabužių pomėgius, jis prisimena:

„Tiesiog jiems pasakiau, kad tėtis mėgsta nešioti sijonus ir aukštakulnius, ir kad jie negalvotų, jog tai reiškia, kad esu gėjus ar kad tai kaip nors susiję su seksualumu.“

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Sulaukia įvairių reakcijų

Nuo to laiko 1,83 m ūgio tėtis maišo ir derina įvairius stilius, o apsivilkęs savo mėgstamiausiais drabužiais nebijo eiti net ir į darbą – jis pradėjo nuo kelnių su aukštakulniais, bet dabar drąsiai eina ir segėdamas sijoną.

Jis pripažįsta, kad pirmą kartą nuėjęs į darbą su sijonu truputį nervinosi, bet tada suprato, kad „daugumai žmonių visai nerūpi, kaip apsirengęs kitas žmogus.“

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Viešumoje Markui yra tekę sulaukti įvairių reakcijų, bet jis sako greitai supratęs, kad tai trukdo tik nedidelei daliai žmonių. 

Markas pasakojo: „Kai kurie žmonės, ypač vyrai, nustemba, kad esu tiesiog normalus vyrukas, su kuriuo galima normaliai pasikalbėti.

Drabužiai neturi lyties, bet savo marškinius vis tiek vadinu vyriškais – moteriškų palaidinių nedėviu. Net jei kartais pasakau, kad rengiuosi vyriškais marškiniais ir moteriškais sijonais bei aukštakulniais, jokie drabužiai man neturi lyties.“

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ha ha
ha ha
2026-09-24 15:53
eiline nesamone pamete tevetrys. cia tikriausiai uzsienio savininkai liepe publikuoti. nesitiki, kad patys taip sugalvotu.
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