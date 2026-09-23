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TV3 naujienos > Žmonės

Po Cichanouskajos kalbų apie sūnų – netikėtas jos vyro kirtis: kaltina melu

2026-09-23 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 20:30
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Buvęs Baltarusijos politinis kalinys Siarhejus Cichanouskis pažėrė viešos kritikos savo sutuoktinei, opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai, nesutikdamas su jos pateikta versija apie sūnaus sveikatos būklę. Vyro teigimu, viešai išspausdintoje istorijoje buvo nuslėptas jo indėlis padedant vaikui.

Sviatlana Cichanouskaja, Siarhejus Cichanouskis (nuotr. BNS, ELTA)
GALERIJA (16)

Buvęs Baltarusijos politinis kalinys Siarhejus Cichanouskis pažėrė viešos kritikos savo sutuoktinei, opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai, nesutikdamas su jos pateikta versija apie sūnaus sveikatos būklę. Vyro teigimu, viešai išspausdintoje istorijoje buvo nuslėptas jo indėlis padedant vaikui.

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Diskusijos įsiplieskė rugsėjo 19 d., kai nepriklausomame Baltarusijos portale „Zerkalo“ buvo publikuotas S. Cichanouskajos tekstas apie dažnai nuvertinamą moterų indėlį. Jame politikė pasakojo apie dešimtį metų, atiduotus sūnaus Kornėjaus, turinčio klausos negalią, reabilitacijai.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susitikimas su Sviatlanas Cichanouskaja

Į tai reagavęs ir šiuo metu JAV esantis S. Cichanouskis išplatino vaizdo pranešimą, kuriame teigė: „Sviatlanos Cichanouskajos biuras pasielgė nesąžiningai, panaudodamas mano vaikus asmeniniams tikslams. „Zerkalo“ publikuotame tekste teigiama, jog Sviatlana viena pati dešimt metų grūmėsi su vaiko liga ir ją nugalėjo. Žinoma, tai netiesa. Sūnaus gijimo procesas dar nepasibaigęs, jis susiduria su rimtais psichologiniais iššūkiais.“

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Įtaria politikės komandos įtaką

S. Cichanouskis pabrėžė, kad vaikas itin jautriai reaguoja į informaciją apie save žiniasklaidoje, todėl pati žmona vargu ar būtų ryžusis tokiam žingsniui. Jis iškėlė prielaidą, kad tekstą parengė S. Cichanouskajos biuras, siekdamas parodyti, kad ji dar iki 2020 metų įvykių turėjo savų kovų.

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„Rašinyje visiškai nutylėta, kad reabilitacija vyko mano įsigytuose būstuose, kad pagalba ir įranga buvo derinamos Varšuvoje bei Sankt Peterburge, o aš padengiau išlaidas kelionėms, vizoms ir medikams. Nors praeityje Sviatlana apie mano pagalbą užsimindavo“, – kalbėjo jis.

Savo ruožtu S. Cichanouskaja straipsnyje minėjo, kad gimęs kurčias sūnus po operacijos išgyveno ilgą sveikimo etapą. Ji pasakojo kasdien dirbusi su vaiku bei specialistais, pabrėždama, jog tuo metu ją rėmė artimieji, bičiuliai ir gydytojai. Anot jos, šiandien berniukas sėkmingai kalba, tačiau retas nutuokia, kiek darbo į tai buvo įdėta.

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Sudėtinga,
Sudėtinga,
2026-09-23 20:36
kai šeimoje du "prezidentai".
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