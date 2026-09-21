Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Populiarus maisto papildas sukėlė košmarą: 44-erių mama kovoja už gyvybę

2026-09-21 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Britė Lois Kinder buvo fiziškai aktyvi, sveika dviejų vaikų mama. Tačiau po socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusio maisto papildo vartojimo jos gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai.

Lois Kinder (nuotr. 123rf, soc. tinklų)

Britė Lois Kinder buvo fiziškai aktyvi, sveika dviejų vaikų mama. Tačiau po socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusio maisto papildo vartojimo jos gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai.

REKLAMA
2

Norėdama pagerinti savijautą ir palengvinti perimenopauzės simptomus, ji susidomėjo socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusiais maisto papildais su ašvaganda.

Šis augalas dažnai reklamuojamas kaip galintis padėti mažinti stresą ir nerimą. Lois papildus vartodavo kasdien – po du guminukus. Jie buvo lengvai prieinami internetu ir parduotuvėse, o vienos pakuotės kaina gali siekti vos apie 6 eurus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris nė nenumanė, kad netrukus atsidurs ligoninėje, o jos šeima susidurs su gyvybės ir mirties klausimu, rašo LAD BIBLE. 

REKLAMA
REKLAMA

Viskas prasidėjo nuo neįprastų simptomų

Birželį pradėjusi vartoti papildus, Lois po kurio laiko pastebėjo, kad jos akys ir oda įgavo gelsvą atspalvį. Liepą dėl šių simptomų ji kreipėsi į šeimos gydytoją.

REKLAMA

Moteriai buvo atliktas kraujo tyrimas. Gydytojas tuomet teigė, kad dėl jos būklės pernelyg nerimauti nereikėtų. Tačiau vos po kelių dienų situacija kardinaliai pasikeitė.

Lois namuose prarado sąmonę. Ją be sąmonės rado dukra Imogen. Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai sugebėjo moterį pažadinti, tačiau ji buvo sutrikusi ir neatpažino nė vieno iš savo dviejų vaikų.

REKLAMA
REKLAMA

Lois skubiai buvo išvežta į ligoninę. Ten medikai nustatė, kad moteris kenčia nuo ūmaus kepenų nepakankamumo.

Gydytojai įtarė maisto papildus

Ligoninėje medikai šeimos pirmiausia paklausė, ar Lois nevartoja papildų su ašvaganda.

Pasak moters vyro Ollie, vėliau gydytojai šeimai sakė manantys, kad būtent šie papildai galėjo būti susiję su Lois kepenų problemomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jie sakė, kad buvo vos 70 atvejų, kai po ilgalaikio šių tablečių vartojimo žmonėms sutriko kepenų veikla“, – pasakojo vyras.

Vis dėlto tiksli priežastis, kodėl su ašvagandos papildais kai kuriais atvejais siejami kepenų sutrikimai, kol kas nėra visiškai aiški.

Ollie nusprendė apie šeimos išgyvenimus prabilti viešai, siekdamas įspėti kitus žmones apie galimą riziką.

REKLAMA

„Noriu apie tai kalbėti ir įspėti žmones, kad net jei manote, jog vartojamas maisto papildas yra saugus, jis vis tiek gali sukelti rimtų pasekmių“, – sakė jis.

Laukė skubi kepenų transplantacija

Lois būklė buvo tokia sunki, kad ji buvo įtraukta į skubios kepenų transplantacijos laukiančių pacientų sąrašą.

Netrukus atsirado tinkamas donorinis organas ir moteriai buvo atlikta transplantacija. Operacija buvo sėkminga, tačiau būtent jos metu įvyko komplikacijos, kurios turėjo skaudžių pasekmių. Lois patyrė net tris širdies sustojimus. Juos sukėlė kraujo krešulys, užblokavęs pagrindinę arteriją, vedančią į plaučius.

REKLAMA

Dėl šios komplikacijos moteriai ilgą laiką trūko deguonies. Medicinos personalas dėjo visas pastangas, kad išgelbėtų jos gyvybę. Tačiau netrukus šeima išgirdo žodžius, kurių niekada nesitikėjo išgirsti.

Medikai šeimai pasakė manantys, kad Lois smegenys nebefunkcionuoja. Tačiau po kelių dienų įvyko tai, ko niekas nesitikėjo – Lois pabudo.

Jos atvejis medikams pasirodė toks neįprastas, kad jie pasikvietė į pensiją išėjusį neurologijos specialistą, tikėdamiesi išsiaiškinti, kaip moteris galėjo atgauti sąmonę, nors tyrimų rezultatai rodė priešingai. Atsakymo į šį klausimą kol kas nėra.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant to, moters pabudimas šeimai tapo vilties ženklu.

Šeima nežino, kas laukia toliau

Šiuo metu Lois vis dar yra pernelyg sunkios būklės, kad galėtų pati kalbėti apie tai, ką patyrė.

Jos šeima taip pat neturi aiškių atsakymų apie ateitį. Nežinoma, ar moteris vėl galės vaikščioti, kiek pavyks atkurti prarastas kūno funkcijas ir kokios priežiūros jai reikės ateityje.

REKLAMA

„Mintis, kad galiu netekti žmonos, o mūsų vaikai Imogen ir Jacobas gali netekti mamos, kai jai vos 44-eri, buvo nepakeliama“, – prisipažino Ollie.

Lois gydanti medikų komanda jos atvejį laiko itin retu ir sudėtingu. Specialistai planuoja jį aprašyti medicinos žurnaluose, kad su šia neįprasta situacija galėtų susipažinti gydytojai visame pasaulyje.

Tuo metu šeima stengiasi galvoti apie ateitį. Pradėta lėšų rinkimo kampanija, kuria siekiama padėti artimiesiems ir įsigyti bei pritaikyti būstą pagal Lois poreikius. Kampanijos metu jau surinkta daugiau nei 10 tūkst. svarų sterlingų – per 11,6 tūkst. eurų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų