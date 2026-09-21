Populiarus maisto papildas sukėlė košmarą: 44-erių mama kovoja už gyvybę

Norėdama pagerinti savijautą ir palengvinti perimenopauzės simptomus, ji susidomėjo socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusiais maisto papildais su ašvaganda.
Šis augalas dažnai reklamuojamas kaip galintis padėti mažinti stresą ir nerimą. Lois papildus vartodavo kasdien – po du guminukus. Jie buvo lengvai prieinami internetu ir parduotuvėse, o vienos pakuotės kaina gali siekti vos apie 6 eurus.
Moteris nė nenumanė, kad netrukus atsidurs ligoninėje, o jos šeima susidurs su gyvybės ir mirties klausimu, rašo LAD BIBLE.
Viskas prasidėjo nuo neįprastų simptomų
Birželį pradėjusi vartoti papildus, Lois po kurio laiko pastebėjo, kad jos akys ir oda įgavo gelsvą atspalvį. Liepą dėl šių simptomų ji kreipėsi į šeimos gydytoją.
Moteriai buvo atliktas kraujo tyrimas. Gydytojas tuomet teigė, kad dėl jos būklės pernelyg nerimauti nereikėtų. Tačiau vos po kelių dienų situacija kardinaliai pasikeitė.
Lois namuose prarado sąmonę. Ją be sąmonės rado dukra Imogen. Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai sugebėjo moterį pažadinti, tačiau ji buvo sutrikusi ir neatpažino nė vieno iš savo dviejų vaikų.
Lois skubiai buvo išvežta į ligoninę. Ten medikai nustatė, kad moteris kenčia nuo ūmaus kepenų nepakankamumo.
Gydytojai įtarė maisto papildus
Ligoninėje medikai šeimos pirmiausia paklausė, ar Lois nevartoja papildų su ašvaganda.
Pasak moters vyro Ollie, vėliau gydytojai šeimai sakė manantys, kad būtent šie papildai galėjo būti susiję su Lois kepenų problemomis.
„Jie sakė, kad buvo vos 70 atvejų, kai po ilgalaikio šių tablečių vartojimo žmonėms sutriko kepenų veikla“, – pasakojo vyras.
Vis dėlto tiksli priežastis, kodėl su ašvagandos papildais kai kuriais atvejais siejami kepenų sutrikimai, kol kas nėra visiškai aiški.
Ollie nusprendė apie šeimos išgyvenimus prabilti viešai, siekdamas įspėti kitus žmones apie galimą riziką.
„Noriu apie tai kalbėti ir įspėti žmones, kad net jei manote, jog vartojamas maisto papildas yra saugus, jis vis tiek gali sukelti rimtų pasekmių“, – sakė jis.
Laukė skubi kepenų transplantacija
Lois būklė buvo tokia sunki, kad ji buvo įtraukta į skubios kepenų transplantacijos laukiančių pacientų sąrašą.
Netrukus atsirado tinkamas donorinis organas ir moteriai buvo atlikta transplantacija. Operacija buvo sėkminga, tačiau būtent jos metu įvyko komplikacijos, kurios turėjo skaudžių pasekmių. Lois patyrė net tris širdies sustojimus. Juos sukėlė kraujo krešulys, užblokavęs pagrindinę arteriją, vedančią į plaučius.
Dėl šios komplikacijos moteriai ilgą laiką trūko deguonies. Medicinos personalas dėjo visas pastangas, kad išgelbėtų jos gyvybę. Tačiau netrukus šeima išgirdo žodžius, kurių niekada nesitikėjo išgirsti.
Medikai šeimai pasakė manantys, kad Lois smegenys nebefunkcionuoja. Tačiau po kelių dienų įvyko tai, ko niekas nesitikėjo – Lois pabudo.
Jos atvejis medikams pasirodė toks neįprastas, kad jie pasikvietė į pensiją išėjusį neurologijos specialistą, tikėdamiesi išsiaiškinti, kaip moteris galėjo atgauti sąmonę, nors tyrimų rezultatai rodė priešingai. Atsakymo į šį klausimą kol kas nėra.
Nepaisant to, moters pabudimas šeimai tapo vilties ženklu.
Šeima nežino, kas laukia toliau
Šiuo metu Lois vis dar yra pernelyg sunkios būklės, kad galėtų pati kalbėti apie tai, ką patyrė.
Jos šeima taip pat neturi aiškių atsakymų apie ateitį. Nežinoma, ar moteris vėl galės vaikščioti, kiek pavyks atkurti prarastas kūno funkcijas ir kokios priežiūros jai reikės ateityje.
„Mintis, kad galiu netekti žmonos, o mūsų vaikai Imogen ir Jacobas gali netekti mamos, kai jai vos 44-eri, buvo nepakeliama“, – prisipažino Ollie.
Lois gydanti medikų komanda jos atvejį laiko itin retu ir sudėtingu. Specialistai planuoja jį aprašyti medicinos žurnaluose, kad su šia neįprasta situacija galėtų susipažinti gydytojai visame pasaulyje.
Tuo metu šeima stengiasi galvoti apie ateitį. Pradėta lėšų rinkimo kampanija, kuria siekiama padėti artimiesiems ir įsigyti bei pritaikyti būstą pagal Lois poreikius. Kampanijos metu jau surinkta daugiau nei 10 tūkst. svarų sterlingų – per 11,6 tūkst. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.