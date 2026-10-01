Vėžys pasiglemžė mamą ir dukrą vos 10 valandų skirtumu: artimieji atskleidė paskutinį jų norą

Cibele mirė ligoninėje Mogi Guaçu mieste, Brazilijoje, apie 16 val. vietos laiku. Tuo metu jos mama Maria Elisabete buvo gydoma kitoje to paties miesto ligoninėje. Po maždaug 10 valandų mirė ir ji, skelbia PEOPLE.
Abi sirgo vėžiu
Abi moterys sirgo skirtingomis vėžio formomis. Cibele 2024 metais buvo diagnozuotas agresyvus retas vėžys, prasidėjęs antinksčiuose. Tuo metu 10 centimetrų auglys jau buvo pažeidęs jos inkstą. Jos mamai kasos vėžys buvo diagnozuotas maždaug po metų.
Šeimos nariai pasakojo, kad abi moterys buvo išreiškusios norą nesužinoti apie kitos mirtį, jei viena jų mirtų anksčiau.
„Nė viena iš jų nenorėjo matyti, kaip miršta kita“, – sakė Cibelės pusbrolis Rowilsonas Leandro da Costa. Pasak jo, motina ir dukra apie tai buvo kalbėjusios – kartais juokaudamos, kartais rimtai.
„Nė viena iš jų nežinojo apie kitos mirtį. Tai išties neįtikėtina“, – pridūrė jis.
Cibele buvo vienintelis savo tėvų vaikas. Jos tėvas liko vienas po dviejų artimiausių žmonių netekties.
„Jis prarado savo šeimą. Grįžti namo ir suprasti, kad ten daugiau nieko nebėra – labai liūdna ir sunku“, – sakė Rowilsonas.
Cibele dirbo skaitmeninės rinkodaros srityje ir apie savo kovą su liga kartais pasakodavo socialiniuose tinkluose. 2025 metų spalį ji rašė, kad prieš metus sužinojo apie retą antinksčių vėžį.
Moteris pasakojo, kad diagnozės teko ilgai laukti. Ji jautė, kad kažkas negerai, tačiau atlikti tyrimai neatskleidė priežasties. Vėliau dėl inkstų srities skausmų jai buvo atlikta kompiuterinė tomografija, kurios metu aptiktas auglys.
Per gydymą Cibelei buvo atliktos trys operacijos. Po paskutinės jų išsivysčiusi infekcija lėmė 20 dienų praleistą intensyviosios terapijos skyriuje. Tuo metu ji taip pat buvo pradėjusi chemoterapiją.
2025-ųjų spalį Cibele socialiniuose tinkluose rašė, kad jai buvo atliekamas aštuntasis chemoterapijos ciklas.
Po abiejų moterų mirties šeima nusprendė jas palaidoti kartu. Jų laidotuvės surengtos bendros ceremonijos metu vietos kapinėse.
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