Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vėžys pasiglemžė mamą ir dukrą vos 10 valandų skirtumu: artimieji atskleidė paskutinį jų norą

2026-10-01 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Brazilijoje motina ir dukra mirė nuo vėžio vos 10 valandų skirtumu. 28-erių Cibele Marchis mirė rugsėjo 24-ąją, o jos 56-erių mama Maria Elisabete Nogueira – kitos dienos rytą. Abi moterys buvo palaidotos per bendrą ceremoniją.

Vėžys pasiglemžė mamą ir dukrą vos 10 valandų skirtumu (nuotr. socialinių tinklų)

Brazilijoje motina ir dukra mirė nuo vėžio vos 10 valandų skirtumu. 28-erių Cibele Marchis mirė rugsėjo 24-ąją, o jos 56-erių mama Maria Elisabete Nogueira – kitos dienos rytą. Abi moterys buvo palaidotos per bendrą ceremoniją.

REKLAMA
0

Cibele mirė ligoninėje Mogi Guaçu mieste, Brazilijoje, apie 16 val. vietos laiku. Tuo metu jos mama Maria Elisabete buvo gydoma kitoje to paties miesto ligoninėje. Po maždaug 10 valandų mirė ir ji, skelbia PEOPLE. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi sirgo vėžiu

Abi moterys sirgo skirtingomis vėžio formomis. Cibele 2024 metais buvo diagnozuotas agresyvus retas vėžys, prasidėjęs antinksčiuose. Tuo metu 10 centimetrų auglys jau buvo pažeidęs jos inkstą. Jos mamai kasos vėžys buvo diagnozuotas maždaug po metų.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimos nariai pasakojo, kad abi moterys buvo išreiškusios norą nesužinoti apie kitos mirtį, jei viena jų mirtų anksčiau.

REKLAMA

„Nė viena iš jų nenorėjo matyti, kaip miršta kita“, – sakė Cibelės pusbrolis Rowilsonas Leandro da Costa. Pasak jo, motina ir dukra apie tai buvo kalbėjusios – kartais juokaudamos, kartais rimtai.

„Nė viena iš jų nežinojo apie kitos mirtį. Tai išties neįtikėtina“, – pridūrė jis.

Cibele buvo vienintelis savo tėvų vaikas. Jos tėvas liko vienas po dviejų artimiausių žmonių netekties.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis prarado savo šeimą. Grįžti namo ir suprasti, kad ten daugiau nieko nebėra – labai liūdna ir sunku“, – sakė Rowilsonas.

Cibele dirbo skaitmeninės rinkodaros srityje ir apie savo kovą su liga kartais pasakodavo socialiniuose tinkluose. 2025 metų spalį ji rašė, kad prieš metus sužinojo apie retą antinksčių vėžį.

Moteris pasakojo, kad diagnozės teko ilgai laukti. Ji jautė, kad kažkas negerai, tačiau atlikti tyrimai neatskleidė priežasties. Vėliau dėl inkstų srities skausmų jai buvo atlikta kompiuterinė tomografija, kurios metu aptiktas auglys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per gydymą Cibelei buvo atliktos trys operacijos. Po paskutinės jų išsivysčiusi infekcija lėmė 20 dienų praleistą intensyviosios terapijos skyriuje. Tuo metu ji taip pat buvo pradėjusi chemoterapiją.

2025-ųjų spalį Cibele socialiniuose tinkluose rašė, kad jai buvo atliekamas aštuntasis chemoterapijos ciklas.

Po abiejų moterų mirties šeima nusprendė jas palaidoti kartu. Jų laidotuvės surengtos bendros ceremonijos metu vietos kapinėse.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų