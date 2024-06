Žmonių pamilto komiksų turinio kūrėjo mirtį patvirtino jo žmona Nathalie Potter.

Širdį veriančioje žinutėje, kuria pasidalijo savo mirusio vyro paskyroje socialinio tinklo „X“ paskyroje, Nathalie rašė:

„Prieš dvi dienas, birželio 8 d., mano vyras Benas Potteris mirė nelaimingo atsitikimo metu.

Daugeliui iš jūsų jis buvo Comicstorian, įgarsinęs istorijas iš daugelio skirtingų medijų. Savo artimiesiems jis buvo vienas iš geriausių ir labiausiai palaikančių žmonių, kokių tik gali norėti.“

Nathalie apibūdino Beną kaip paramos ramstį: „Kaip vyras, sūnus, brolis, draugas ar net tiesiog nepažįstamasis, Benas buvo mylintis ir nuoširdus. Jis buvo žmogus, kuris išklausydavo ir rasdavo laiko savo artimiesiems.

Jis darydavo viską, kad visus pralinksmintų ir įsitikintų, jog jiems viskas gerai. Jis buvo mūsų uola ir nuramindavo savo artimuosius, kai tik jiems to reikėdavo.“

Prašydama užuojautos šiuo sunkiu metu, ji prašė gerbėjų gerbti jos, šeimos ir draugų privatumą, išreikšdama savo poreikį gedėti.

„Jis buvo mano pasaulis ir man reikia laiko pabūti su draugais ir šeima. Turiu tiek daug dalykų, kuriuos turiu išsiaiškinti, bet pirmiausia turiu gedėti. Prašau gerbti mano ir visų kitų žmonių privatumą. Šiuo metu mano prioritetas yra išsaugoti viską, ką jis sukūrė, daugiau jokių planų neturiu“, – teigė ji.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.



To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…