Pasak „The Guardian“, W. Russellas mirė birželio 3 d.

Mirties priežastis kol kas neskelbiama.

Jį pergyveno antroji žmona Etheline, su kuria susituokė 1984 m., ir jų sūnus Alfredas, taip pat vaikai iš pirmosios santuokos Vanessa, Laetitia ir Robertas bei keturi anūkai.

Aktorius išgarsėjo 1956 m. ITV seriale „The Adventures of Sir Lancelot“.

W. Russellas taip pat vaidino filme „Didysis pabėgimas“ („The Great Escape“), 1978 m. filme „Supermenas“ („Superman“) ir Tedą Sullivaną seriale „Karūnavimo gatvė“ („Coronation Street“).

Savo vaidmenį „Daktaras Kas“ jis pakartojo 2022 m. specialiame epizode „The Power of the Doctor“, praėjus 57 metams po paskutinio jo personažo pasirodymo.

William Russell ❤️ what a wonderful wonderful man he was. He appeared in the very first episode and came back in Power of the Doctor (Oh how we all cried when he appeared). He was genuinely one of the nicest, sweetest, kindest man you could meet. We’ve lost a Dr Who giant ❤️ pic.twitter.com/98RB0KpO9V