Grupė geriausiai žinoma dėl savo hitų „Agadoo“, „Superman“ ir „Do The Conga“, kurie aštuntojo dešimtmečio viduryje buvo pagrindinės dainos vasaros diskotekose visoje Jungtinėje Karalystėje.

Jie taip pat dalyvavo 1979 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse ir užėmė septintąją vietą.

Gibbo žmona Sue Kelly apie jo mirtį pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Su širdį veriančia žinia pranešu jums visiems, kad šiandien po pietų mirė mano brangiausias vyras Colinas Gibbas.

Myliu tave, Colinai, 22 metus praleidai gyvendamas savo Agadoo svajone, ketvirtadienį turėjome išvykti į Ispaniją, tu buvai toks laimingas, taip laukei mūsų naujo gyvenimo, o dabar tavęs nebėra.

Kaip mes sakydavome, tave mylėsiu amžinai“, – rašė mirusio dainininko žmona.

Praėjusį mėnesį C. Gibbas paskelbė apie pasitraukimą iš grupės ir planavo su žmona persikelti gyventi į Ispaniją.

Oficialiame „Black Lace“ „Facebook“ gerbėjų puslapyje buvo išreikšta užuojauta.

„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie staigią mūsų puikaus draugo Colino Gibbo mirtį.

Colinas buvo vienas iš „Black Lace“ įkūrėjų, kartu su Alanu Bartonu, ir jo tikrai trūks visiems, kurie jį pažinojo.

Norėtume perduoti jo šeimai ir draugams visą savo meilę ir palaikymą šiuo nepaprastai sunkiu metu“, – rašė jie.

So sad to announce the passing of my singing partner in black lsce Colin Gibb rest in peace my friend God bless you x pic.twitter.com/nN6KYcNfkG

