Mirė vos 30-ies garsus politikas: kolegos sukrėsti

Jam buvo 30 metų.
„Asmuo, kuris rugpjūčio 19-osios ryte mirė parlamento pastate, yra Eemeli Peltonenas, savo pirmai kadencijai išrinktas parlamento narys“, – teigiama pranešime, kuriame reiškiama užuojauta jo artimiesiems.
Suomijos policija pranešė, kad E. Peltonenas mirė apie 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Kolegos sukrėsti
Policija nurodė, jog „tiria mirties priežastis, tačiau šiuo metu nėra įtariama, kad tai buvo nusikaltimas“.
Socialdemokratų frakcijos pirmininkė Tytti Tuppurainen pareiškime pažymėjo, kad „Eemeli Peltoneno mirtis mane ir mus visus giliai sukrėtė“.
„Jis buvo labai mylimas mūsų bendruomenės narys ir mes jo labai ilgėsimės“, – parašė ji ir pridūrė: „Jauna gyvybė užgeso pernelyg anksti.“
Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas, kaip ir daugelis parlamentarų, šią žinią pavadino labai sukrečiančia ir tragiška.
„Šiandien iš parlamento gavome tragišką žinią. Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Eemeli Peltoneno artimiesiems ir linkiu jiems stiprybės šiuo sunkiu metu“, – parašė A. Stubbas socialiniame tinkle „X“.
Antradienį Suomijos vėliava prie parlamento buvo pusiau nuleista.
Suomijos parlamentarai yra išėję vasaros atostogų, o rudens sesija prasidės rugsėjo 2-ąją.
