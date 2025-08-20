Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mirė vos 30-ies garsus politikas: kolegos sukrėsti

2025-08-20 10:25 / šaltinis: BNS
2025-08-20 10:25

Suomijos parlamento pastate antradienį mirė šalies socialdemokratų partijos narys Eemeli Peltonenas, pranešė parlamento spaudos tarnyba.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Suomijos parlamento pastate antradienį mirė šalies socialdemokratų partijos narys Eemeli Peltonenas, pranešė parlamento spaudos tarnyba.

REKLAMA
0

Jam buvo 30 metų.

„Asmuo, kuris rugpjūčio 19-osios ryte mirė parlamento pastate, yra Eemeli Peltonenas, savo pirmai kadencijai išrinktas parlamento narys“, – teigiama pranešime, kuriame reiškiama užuojauta jo artimiesiems.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomijos policija pranešė, kad E. Peltonenas mirė apie 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

REKLAMA
REKLAMA

Kolegos sukrėsti

Policija nurodė, jog „tiria mirties priežastis, tačiau šiuo metu nėra įtariama, kad tai buvo nusikaltimas“.

REKLAMA

Socialdemokratų frakcijos pirmininkė Tytti Tuppurainen  pareiškime pažymėjo, kad „Eemeli Peltoneno mirtis mane ir mus visus giliai sukrėtė“.

„Jis buvo labai mylimas mūsų bendruomenės narys ir mes jo labai ilgėsimės“, – parašė ji ir pridūrė: „Jauna gyvybė užgeso pernelyg anksti.“

Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas, kaip ir daugelis parlamentarų, šią žinią pavadino labai sukrečiančia ir tragiška.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien iš parlamento gavome tragišką žinią. Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Eemeli Peltoneno artimiesiems ir linkiu jiems stiprybės šiuo sunkiu metu“, – parašė A. Stubbas socialiniame tinkle „X“.

Antradienį Suomijos vėliava prie parlamento buvo pusiau nuleista.

Suomijos parlamentarai yra išėję vasaros atostogų, o rudens sesija prasidės rugsėjo 2-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų