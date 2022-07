Mirė serialo „Doctor Who“ žvaigždė

Pranešama, kad žinią apie jo mirtį BBC patvirtino aktoriaus artimieji.

Vyro karjera tikrai įspūdinga – ji truko net septynis dešimtmečius, o per tą laiką jis spėjo suvaidinti daugybėje filmų ir serialų. 1970-aisiais jis filmavosi vaikų laidoje „The Wombles“. 1966 m. filme „Dalekų invazija į Žemę 2150“.

Nuo 2007 m. iki 2010 m. jis vaidino Vilfredą Mottą, Catherine Tate senelį seriale „Doctor Who“.

Nuo 2007-ųjų seriale „Doctor Who“ jis vaidino Vilfredą Mottą, Catherine Tate senelį, šis vaidmuo jį lydėjo net tris metus.

Vyras taip pat yra išleidęs ir autobiografinę knygą pavadinimu „Bernard Who? 75 Years Of Doing Absolutely Everything“ (liet. „Kas yra Bernardas? 75 metai darant absoliučiai viską“), kurioje aprašė savo ilgametę patirtį pramogų versle.