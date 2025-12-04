Mirė legendinis dainininkas: „Buvo išskirtinis žmogus“

Vyrui buvo 85-eri, skelbė yahoo.com.
Netekits
Pranešama, kad jis ilgą laiką sirgo.
„Lapkričio 29 d. buvo labai liūdna diena, nes netekome mano tėvo Warreno Williamso“, – „Facebook“ rašė roko legendos sūnus Warren Williamsas jaunesnysis.
„Labai kuklus, geras ir tylus žmogus, iš kurio išmokau tiek daug apie tai, ką reiškia būti geru žmogumi. Vienas didžiausių savo laikų dainininkų ir atlikėjų. Atsiminimai apie vaikystę šalia jo išliks amžinai. Ilsėkis ramybėje, Tėti, mes visi tavęs pasiilgsime“, – pridūrė jis.
Jo gerbėjai pradėjo siųsti maldas ir nuoširdžius linkėjimus. „Labai užjaučia jus ir jūsų šeimą šiuo sunkiu metu“, – atsakė Glenda Spehr.
„Labai nuliūdau išgirsdamas apie tavo tėvo netektį. Warrenas buvo išskirtinis žmogus, kurio buvimas palietė daugelio gyvenimus. Žinok, kad šiuo sunkiu metu esate mano mintyse, o prisiminimai, kuriuos saugote, teiktų paguodą ir stiprybę ateinančiomis dienomis. Nuoširdžiausia užuojauta“, – rašė Pete Graham.
„Labai gaila tai skaityti, Warrene. Prisimenu tavo tėtį iš tų ankstyvųjų televizijos dienų — jis buvo vienas iš originalių Australijos roko žvaigždžių — ir labai mielas žmogus. Užuojauta tau ir tavo šeimai. Tavo tėtis tikriausiai labai didžiuojasi tavimi ir tavo nuostabiais pasiekimais. Ilsėkis ramybėje, Warrene“, – rašė Helen Pain.
