 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė legendinis dainininkas: „Buvo išskirtinis žmogus“

2025-12-04 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 13:25

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė Australijos roko legenda Warren Williams.

Netektis (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė Australijos roko legenda Warren Williams.

REKLAMA
0

Vyrui buvo 85-eri, skelbė yahoo.com.

Netekits

Pranešama, kad jis ilgą laiką sirgo.

„Lapkričio 29 d. buvo labai liūdna diena, nes netekome mano tėvo Warreno Williamso“, – „Facebook“ rašė roko legendos sūnus Warren Williamsas jaunesnysis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai kuklus, geras ir tylus žmogus, iš kurio išmokau tiek daug apie tai, ką reiškia būti geru žmogumi. Vienas didžiausių savo laikų dainininkų ir atlikėjų. Atsiminimai apie vaikystę šalia jo išliks amžinai. Ilsėkis ramybėje, Tėti, mes visi tavęs pasiilgsime“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Jo gerbėjai pradėjo siųsti maldas ir nuoširdžius linkėjimus. „Labai užjaučia jus ir jūsų šeimą šiuo sunkiu metu“, – atsakė Glenda Spehr.

REKLAMA

„Labai nuliūdau išgirsdamas apie tavo tėvo netektį. Warrenas buvo išskirtinis žmogus, kurio buvimas palietė daugelio gyvenimus. Žinok, kad šiuo sunkiu metu esate mano mintyse, o prisiminimai, kuriuos saugote, teiktų paguodą ir stiprybę ateinančiomis dienomis. Nuoširdžiausia užuojauta“, – rašė Pete Graham.

„Labai gaila tai skaityti, Warrene. Prisimenu tavo tėtį iš tų ankstyvųjų televizijos dienų — jis buvo vienas iš originalių Australijos roko žvaigždžių — ir labai mielas žmogus. Užuojauta tau ir tavo šeimai. Tavo tėtis tikriausiai labai didžiuojasi tavimi ir tavo nuostabiais pasiekimais. Ilsėkis ramybėje, Warrene“, – rašė Helen Pain. 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų