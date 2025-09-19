Mia neatskyrė, kas yra buteliuke su antifrizu: „Dieve, apsinešiu tuoj“

Abu dalyviai dar laidos pradžioje pristatė, kokiems automobilių prekės ženklams prijaučia. L. Suodaitis vairuoja praktiškumu garsėjantį švedišką „Volvo“, tuo tarpu Mia šiuo metu mėgaujasi vokiško „Mercedes“ komfortu ir galia.
Praktinio žaidimo metu – skirtingi dalyvių pasirodymai
Žaidimo metu abiems dayviams teko užduotis, kai pauostę tris buteliukus turėjo nuspręsti, koks su automobiliais susijęs skystis yra kiekviename iš jų.
Jei L. Suodaitis užduotį įvykdė per kelias sekundes, tai M. Pilibaitytė vargo, o ilgiausiai negalėjo pasakyti, kas yra indelyje su aušinimo skysčiu arba kitaip antifrizu.
„Aš šito neužuodžiu, čia gal nosį kišti reikia... Dieve, apsinešiu tuoj, – kritiška sau buvo atlikėja, kuri atsakymą pateikė tik su laidos vedėjo Izidoriaus Paukščio pagalba. – Štai mano baltoji plaukų spalva ir pasireiškė.“
Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE: