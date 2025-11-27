 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle ir Harry viešumoje pasirodė su retai matomais vaikais: prisijungė prie kilnaus tikslo

2025-11-27 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 20:10

Meghan Markle ir princas Harry retai pasirodo viešumoje su savo vaikais – princu Archie ir princesė Lilibet – tačiau šįkart šeima kartu lankėsi Los Andžele esančioje „Our Big Kitchen“, kur ruošė maistą bendruomenei.

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
4

Meghan Markle ir princas Harry retai pasirodo viešumoje su savo vaikais – princu Archie ir princesė Lilibet – tačiau šįkart šeima kartu lankėsi Los Andžele esančioje „Our Big Kitchen“, kur ruošė maistą bendruomenei.

REKLAMA
0

Šešerių metų Archie ir ketverių metų Lilibet lydėjo tėvus, padėdami ruošti maistą kartu su kitais vaikais, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meghan Markle ir princas Harry viešumoje pasirodė su retai matomais vaikais
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry viešumoje pasirodė su retai matomais vaikais

Pasirodė su vaikais

„Instagram“ paskyroje, kurią pasidalijo M. Markle, vaizdo montaže matyti, kad vaikai džiaugėsi šiuo užsiėmimu.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Harry ir Meghan buvo matomi kepant sausainius, pjaustant daržoves ir ruošiant maisto paketus, kurie bus pristatyti prieš Padėkos dieną, lapkričio 27-ąją.

REKLAMA

Vienoje nuotraukoje Meghan šypsosi laikydama dukters Lilibet ranką, stebėdama, kaip Harry deda maltą mėsą, ryžius ir paprikas į maisto indelį. Prie montažo pridėtame paaiškinime ji parašė: „Show up. Do Good“ („Pasirodyk. Daryk gera“), tai – Sasekso šeimos Archewell fondo šūkis.

„Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA) yra viena iš ne pelno siekiančių organizacijų, kurias remia Archewell – fondas, kurį Meghan ir Harry įkūrė 2020 metais, netrukus po to, kai atsisakė aukštųjų karališkųjų pareigų.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešime, šiandien paskelbtame fondo svetainėje, rašoma: „Prasidėjus dovanojimo sezonui, princas Harry ir Meghan, Sasekso hercogas ir hercogienė, kartu su Archewell komanda prisijungė prie „Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA), kad paruoštų ir supakuotų maistą bendruomenės nariams, patiriantiems maisto trūkumą.“

OBKLA, kaip teigiama, yra bendruomenės valdoma ne pelno siekianti virtuvė, kuri suburia žmones kartu ruošti ir dalinti šviežius, aukštos kokybės patiekalus Los Andželo gyventojams, patiriantiems sunkumų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Paruošti patiekalai pasieks vietines mokyklas, prieglaudas, senjorų centrus ir kitas bendruomenės organizacijas, aptarnaujančias mūsų kaimynus, kuriems reikia pagalbos“, – teigiama pranešime.

Kiekvienais metais OBKLA paruošia daugiau nei 70 000 maistingų patiekalų, skatindama rūpestingumo, bendrystės ir priklausymo jausmą. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų