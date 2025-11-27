Meghan Markle ir Harry viešumoje pasirodė su retai matomais vaikais: prisijungė prie kilnaus tikslo

Šešerių metų Archie ir ketverių metų Lilibet lydėjo tėvus, padėdami ruošti maistą kartu su kitais vaikais, skelbė mirror.co.uk.
Pasirodė su vaikais
„Instagram“ paskyroje, kurią pasidalijo M. Markle, vaizdo montaže matyti, kad vaikai džiaugėsi šiuo užsiėmimu.
Tuo tarpu Harry ir Meghan buvo matomi kepant sausainius, pjaustant daržoves ir ruošiant maisto paketus, kurie bus pristatyti prieš Padėkos dieną, lapkričio 27-ąją.
Vienoje nuotraukoje Meghan šypsosi laikydama dukters Lilibet ranką, stebėdama, kaip Harry deda maltą mėsą, ryžius ir paprikas į maisto indelį. Prie montažo pridėtame paaiškinime ji parašė: „Show up. Do Good“ („Pasirodyk. Daryk gera“), tai – Sasekso šeimos Archewell fondo šūkis.
„Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA) yra viena iš ne pelno siekiančių organizacijų, kurias remia Archewell – fondas, kurį Meghan ir Harry įkūrė 2020 metais, netrukus po to, kai atsisakė aukštųjų karališkųjų pareigų.
Pranešime, šiandien paskelbtame fondo svetainėje, rašoma: „Prasidėjus dovanojimo sezonui, princas Harry ir Meghan, Sasekso hercogas ir hercogienė, kartu su Archewell komanda prisijungė prie „Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA), kad paruoštų ir supakuotų maistą bendruomenės nariams, patiriantiems maisto trūkumą.“
OBKLA, kaip teigiama, yra bendruomenės valdoma ne pelno siekianti virtuvė, kuri suburia žmones kartu ruošti ir dalinti šviežius, aukštos kokybės patiekalus Los Andželo gyventojams, patiriantiems sunkumų.
„Paruošti patiekalai pasieks vietines mokyklas, prieglaudas, senjorų centrus ir kitas bendruomenės organizacijas, aptarnaujančias mūsų kaimynus, kuriems reikia pagalbos“, – teigiama pranešime.
Kiekvienais metais OBKLA paruošia daugiau nei 70 000 maistingų patiekalų, skatindama rūpestingumo, bendrystės ir priklausymo jausmą.
