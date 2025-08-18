Masiškai plinta futbolo sirgalių muštynių vaizdo įrašas: vienas parodė daugiau nei tikėjosi

Vienas suaugęs vyras, vilkintis Traviso Hunterio marškinėlius, prarado kantrybę ir trenkė „New Orleans Saints“ gerbėjui per galvą gėrimo puodeliu.
Vaizdo įrašas išplito it virusas
Vienas operatorius nufilmavo muštynių pradžią – ant žemės gulėjo apversta kampanijos kepurė. Tačiau viskas greitai peraugo į kumščių dvikovą priešais minią, o kai „New Orleans Saints“ sirgalius trenkė smūgiu, vyras už kameros sušuko susijaudinęs „oooh“, skelbė dailystar.co.uk.
Suaugęs vyras su T. Hunterio marškinėliais puolė varžovą, bet nesugebėjo jo parklupdyti – buvo atstumtas veidu. Tačiau „Jacksonville Jaguars“ fanas atsakė stipriu dešiniuoju smūgiu.
Po trumpų grumtynių ant žemės, „Jacksonville Jaguars“ gerbėjas pradėjo mušti varžovo veidą, o šis atrodė visiškai nusilpęs, marškinėliai jam net buvo užtraukti ant galvos.
Kai „New Orleans Saints“ fanas vėl pakilo, tačiau jo orumas buvo prarastas – jo kelnės nuslydo iki kulkšnių.
Socialiniuose tinkluose vaizdo įrašas sulaukė didelio susidomėjimo. Vienas komentatorius rašė: „Šitas vyras atėjo į rungtynes nesitikėdamas, kad jo pilvas ir apatiniai bus parodyti visam pasauliui.“
Galiausiai, kaip ir muštynėse, rungtynėse tarp „New Orleans Saints“ ir „Jacksonville Jaguars“ nebuvo nugalėtojų – komandos sužaidė lygiosiomis 17-17.
A fight broke out between Saints and Jaguars fan at their preseason game inside the Superdome with no security around pic.twitter.com/1BLZMsNuhD— FearBuck (@FearedBuck) August 17, 2025
