Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Masiškai plinta futbolo sirgalių muštynių vaizdo įrašas: vienas parodė daugiau nei tikėjosi

2025-08-18 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 14:25

Amerikietiško futbolo lygos (NFL) ikisezoninės rungtynės tarp „New Orleans Saints“ ir „Jacksonville Jaguars“ Superdome stadione akivaizdžiai daug reiškė sirgaliams – bent jau dviem aistruoliams, kurie įsivėlė į muštynes.

Sirgalių muštynės (nuotr. socialinių tinklų)
4

Amerikietiško futbolo lygos (NFL) ikisezoninės rungtynės tarp „New Orleans Saints“ ir „Jacksonville Jaguars“ Superdome stadione akivaizdžiai daug reiškė sirgaliams – bent jau dviem aistruoliams, kurie įsivėlė į muštynes.

REKLAMA
2

Vienas suaugęs vyras, vilkintis Traviso Hunterio marškinėlius, prarado kantrybę ir trenkė „New Orleans Saints“ gerbėjui per galvą gėrimo puodeliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sirgalių muštynės
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sirgalių muštynės

Vaizdo įrašas išplito it virusas

Vienas operatorius nufilmavo muštynių pradžią – ant žemės gulėjo apversta kampanijos kepurė. Tačiau viskas greitai peraugo į kumščių dvikovą priešais minią, o kai „New Orleans  Saints“ sirgalius trenkė smūgiu, vyras už kameros sušuko susijaudinęs „oooh“, skelbė dailystar.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Suaugęs vyras su T. Hunterio marškinėliais puolė varžovą, bet nesugebėjo jo parklupdyti – buvo atstumtas veidu. Tačiau „Jacksonville Jaguars“ fanas atsakė stipriu dešiniuoju smūgiu.

REKLAMA

Po trumpų grumtynių ant žemės, „Jacksonville Jaguars“ gerbėjas pradėjo mušti varžovo veidą, o šis atrodė visiškai nusilpęs, marškinėliai jam net buvo užtraukti ant galvos.

Kai „New Orleans Saints“ fanas vėl pakilo, tačiau jo orumas buvo prarastas – jo kelnės nuslydo iki kulkšnių.

Socialiniuose tinkluose vaizdo įrašas sulaukė didelio susidomėjimo. Vienas komentatorius rašė: „Šitas vyras atėjo į rungtynes nesitikėdamas, kad jo pilvas ir apatiniai bus parodyti visam pasauliui.“

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, kaip ir muštynėse, rungtynėse tarp „New Orleans Saints“ ir „Jacksonville Jaguars“ nebuvo nugalėtojų – komandos sužaidė lygiosiomis 17-17.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų