TV3 naujienos > Žmonės

Marius Repšys be užuolankų apie darbą su Merūnu Vitulskiu: „Biškį pritingi“

2025-08-12 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 14:25

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizode svečiuojasi vienas paslaptingiausių ir talentingiausių Lietuvos aktorių – Marius Repšys. Pokalbis ne tik apie kūrybą ir sceną, bet ir apie gilius asmeninius išgyvenimus, drąsą kalbėti apie tai, kas skauda, ir pasirinkimą nepasiduoti. 

Marius Repšys ir Merūnas Vitulskis (Nuotr. fotobankas)

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku" epizode svečiuojasi vienas paslaptingiausių ir talentingiausių Lietuvos aktorių – Marius Repšys. Pokalbis ne tik apie kūrybą ir sceną, bet ir apie gilius asmeninius išgyvenimus, drąsą kalbėti apie tai, kas skauda, ir pasirinkimą nepasiduoti. 

0

„Šalta, tamsu, drėgna, nemalonu, baisu, vieniša, liūdna. Nereikia ten eit,“ – taip Marius apibūdina savo patirtis gyvenant su bipoliniu sutrikimu.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienu metu jis atsidūrė reanimacijoje Gdanske, o sugrįžimas iš šios būsenos tapo lemtingu tašku: „Aš galvoju, kad su savo gyvenimu reik kažką daryt, du vaikai pas mane auga, tai aš negaliu jų palikti vienų. Jeigu su manim kažkas atsitiks ir dėl to būsiu kaltas aš, tai yra labai baisu.“ 

Savanosystė Mariaus gyvenime

Išgyvenimai paskatino Marių imtis ir socialinių iniciatyvų – jis savanoriauja kalėjime: „Aš manau, kad ten gali atsidurt bet kas.“  

Savanorystė aktoriui artima ir dėl asmeninės patirties: „Augau Krasnuchoje. Ir dabar ten gyvenu, mano vaikai ten auga. Ir aš mačiau daug visokių... Nemažai dalykų mačiau.“ 

Nepaisant sudėtingų išgyvenimų, Marius išlieka aktyvus kūryboje. Naujausias jo vaidmuo – spektaklyje „Tik nesakyk žmonai“ su Merūnu Vitulskiu. Apie scenos partnerį aktorius atsiliepia atvirai: „Jis labai talentingas. Biškį pritingi.“  

Visą tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizodą su Mariumi Repšiu žiūrėkite čia: 

 

