TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Maksimo Galkino įrašas sprogdina peržiūras: parodė daugiau, nei įprastai

2025-11-26 14:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 14:35

Humoristas ir laidų vedėjas Maksimas Galkinas savo „Instagram" paskyroje pasidalijo nauju įrašu, kuriame parodė kiek daugiau nei jam įprasta. 

Maksimas Galkinas, Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)

Humoristas ir laidų vedėjas Maksimas Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nauju įrašu, kuriame parodė kiek daugiau nei jam įprasta. 

8

Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip vyras ramiai plūduriuoja vandenyje, fone – švelnios saulėlydžio spalvos. 

Sulaukė daugybės reakcijų

Kaip paaiškėjo, M. Galkinas šiuos momentus užfiksavo Negyvojoje jūroje. 

Įrašas iš karto sulaukė žiūrovų dėmesio – ne tik dėl gražaus momento, bet ir dėl to, kad atlikėjas pasirodė kur kas atviresnis nei įprastai, parodydamas raumeningą kūną. 

View this post on Instagram

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Įrašas peržiūrėtas beveik du milijonus kartų, o komentarų skiltyje – tikras emocijų pliūpsnis. Gerbėjai ne tik linkėjo geros kelionės, bet ir šmaikštavo apie jo buvimą Negyvojoje jūroje. Žmonės pabrėžė jo gerą formą, natūralumą ir pozityvų nusiteikimą.

„Tik neseniai ten buvau! Gaila, kad nesutikome! Gerų atostogų!“

„Jūs atgaivinote Negyvąją jūrą savo buvimu.“

„Sveikatos ir sėkmės visame kame!! Nuostabus vyras, puikus tėtis, geras ir sąžiningas žmogus!!“

 

Senis
2025-11-26 14:41
Miela Redakcija, nuoširdus ačiū už aktualų straipsnį apie rusijos žydų gyvenimą.
