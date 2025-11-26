Maksimo Galkino įrašas sprogdina peržiūras: parodė daugiau, nei įprastai

Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip vyras ramiai plūduriuoja vandenyje, fone – švelnios saulėlydžio spalvos.
Sulaukė daugybės reakcijų
Kaip paaiškėjo, M. Galkinas šiuos momentus užfiksavo Negyvojoje jūroje.
Įrašas iš karto sulaukė žiūrovų dėmesio – ne tik dėl gražaus momento, bet ir dėl to, kad atlikėjas pasirodė kur kas atviresnis nei įprastai, parodydamas raumeningą kūną.
Įrašas peržiūrėtas beveik du milijonus kartų, o komentarų skiltyje – tikras emocijų pliūpsnis. Gerbėjai ne tik linkėjo geros kelionės, bet ir šmaikštavo apie jo buvimą Negyvojoje jūroje. Žmonės pabrėžė jo gerą formą, natūralumą ir pozityvų nusiteikimą.
„Tik neseniai ten buvau! Gaila, kad nesutikome! Gerų atostogų!“
„Jūs atgaivinote Negyvąją jūrą savo buvimu.“
„Sveikatos ir sėkmės visame kame!! Nuostabus vyras, puikus tėtis, geras ir sąžiningas žmogus!!“
