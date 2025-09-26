Madonnos dukra Milano mados savaitėje nustebino įvaizdžiu

Ji pasirodė „Roberto Cavalli“ kolekcijos pristatyme, kur patraukė žvilgsnius savo apranga.
Įvaizdis Milano podiume
Scenos žvaigždė pasirinko juodą figūrą išryškinančią suknelę su atviromis iškirptėmis ir įspūdingu skeltuku iki šlaunies. Įvaizdį ji užbaigė juodais aukštakulniais su dirželiais bei ryškiais auksiniais aksesuarais. Lourdes sėdėjo pirmoje eilėje stebėdama pavasario–vasaros 2026 m. kolekcijos pristatymą.
Ankstesni pasirodymai
Kaip rašoma „Daily Mail“, tai – ne pirmas kartas, kai Madonnos dukra sulaukia dėmesio drąsiu įvaizdžiu. Kiek anksčiau šį mėnesį ji pasirodė „Valentino“ grožio renginyje Niujorke, kur vilkėjo juodą atvirą suknelę. Tuomet paparacų akyse ji atrodė pavargusi, tačiau socialiniuose tinkluose dalijosi kadrų iš vakarėlio, pozavo kartu su atlikėja Uglyworldwide ir menininke Rachel Simon.
Vasarą Lourdes koncertavo Ibizoje, kur taip pat pasirinko itin kitokį sceninį įvaizdį – juodą satino suknelę plonomis petnešėlėmis.
Asmeninis gyvenimas ir šeima
Dainininkė yra vyresnioji pop karalienės Madonnos dukra. Jos tėvas – asmeninis treneris Carlosas Leonas. Madonna, šiemet atšventusi 67-ąjį gimtadienį, dar augina Rocco Ritchie (25 m.), susilauktą su režisieriumi Guy Ritchie, ir įsivaikintą 19-metį sūnų Davidą Bandą.
