TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Madonnos dukra Milano mados savaitėje nustebino įvaizdžiu

2025-09-26 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 18:05

Madonnos dukra, dainininkė Lourdes Leon (28 m.), dar žinoma sceniniu vardu Lolahol, ketvirtadienį traukė visų žvilgsnius Milano mados savaitėje.

Madonnos dukra Milano mados savaitėje nustebino įvaizdžiu (nuotr. socialinių tinklų)
5

0

Ji pasirodė „Roberto Cavalli“ kolekcijos pristatyme, kur patraukė žvilgsnius savo apranga.

Madonnos dukra Lourdes Leon
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonnos dukra Lourdes Leon

Įvaizdis Milano podiume

Scenos žvaigždė pasirinko juodą figūrą išryškinančią suknelę su atviromis iškirptėmis ir įspūdingu skeltuku iki šlaunies. Įvaizdį ji užbaigė juodais aukštakulniais su dirželiais bei ryškiais auksiniais aksesuarais. Lourdes sėdėjo pirmoje eilėje stebėdama pavasario–vasaros 2026 m. kolekcijos pristatymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesni pasirodymai

Kaip rašoma „Daily Mail“, tai – ne pirmas kartas, kai Madonnos dukra sulaukia dėmesio drąsiu įvaizdžiu. Kiek anksčiau šį mėnesį ji pasirodė „Valentino“ grožio renginyje Niujorke, kur vilkėjo juodą atvirą suknelę. Tuomet paparacų akyse ji atrodė pavargusi, tačiau socialiniuose tinkluose dalijosi kadrų iš vakarėlio, pozavo kartu su atlikėja Uglyworldwide ir menininke Rachel Simon.

Vasarą Lourdes koncertavo Ibizoje, kur taip pat pasirinko itin kitokį sceninį įvaizdį – juodą satino suknelę plonomis petnešėlėmis.

Asmeninis gyvenimas ir šeima

Dainininkė yra vyresnioji pop karalienės Madonnos dukra. Jos tėvas – asmeninis treneris Carlosas Leonas. Madonna, šiemet atšventusi 67-ąjį gimtadienį, dar augina Rocco Ritchie (25 m.), susilauktą su režisieriumi Guy Ritchie, ir įsivaikintą 19-metį sūnų Davidą Bandą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

