Liūdna žinia „Simpsonų“ gerbėjams: šio veikėjo daugiau nebepamatysite

Alice buvo pagerbta per atminimo ceremoniją Springfieldo pradinėje mokykloje, kur paaiškėjo, kad ji visą savo turtą paliko naujai mokyklos muzikos programai finansuoti. „Simpsonų“ gerbėjai nusivylė dėl personažės mirties, tačiau daugelis priminė, kad tai ne pirmas kartas, kai Alice „mirė“.
22-ajame sezone ją užpuolė robotas, ir žiūrovai nesuprato, ar ji mirė. Vėliau ji vėl pasirodė keliuose epizoduose – kartais gyva, kartais kaip vaiduoklis. Tačiau vykdomasis prodiuseris Tim Long teigia, kad Alice dabar mirė visam laikui.
Jis sakė „People“: „Tam tikra prasme, vargonininkė Alice gyvens amžinai per nuostabią muziką, kurią sukūrė. Bet kita, svarbesne prasme, taip – ji mirė“. Senutė, dažniausiai vadinama ponia Glick, gyveno Springfielde.
"THE SIMPSONS" killed off Alice Glick the organist at the First Church of Springfield, in Nov. 16's episode "Sashes to Sashes", she has been since S2.— DTVA News (@DTVANews) November 18, 2025
Tim Long confirmed that her death is permanent. "yep, she's dead as a doornail"https://t.co/OeGJ0mWFD6#TheSimpsons #20thTVA pic.twitter.com/dgs9kkIEcA
Gerbėjai liūdi
Po jos mirties daugelis gerbėjų socialiniuose tinkluose išreiškė liūdesį:
„Alice Glick vėl mirė 37-ojo sezono 7-ajame epizode. Neeee.“
„Alice Glick išėjo??! Amžiną poilsį.“
„RIP Alice Glick.“
„O neee, ne Alice Glick!“
„Tik sužinojau apie ponios Glick mirtį – ji suteikė tiek daug džiaugsmo Springfieldo parapijiečiams. Tegul groja amžino poilsio melodijas 1991–2025.“
„Pirmas Larry, dabar Alice Glick. „Simpsonai“ žudo visus…“
„Alice Glick mirė… vėl.“
Mirė dar vienas personažas
Praėjusiais metais „Simpsonai“ taip pat pašalino gerbėjų mėgstamą personažą Larry „Barfly“ Dalrymple, kuris laidoje buvo beveik 35 metus. Epizode „Cremains Of The Day“ žiūrovai matė, kaip „Moe's Tavern“ lankytojas staiga mirė bare.
Larry, my name is Larry. https://t.co/7kSXP5f2do— Larry Barfly (@Larry_Barfly) April 26, 2024
Nors Larry dažniausiai buvo foninis personažas, fanai buvo nusivylę. Jis pirmą kartą pasirodė 1989 m., 1-ajame sezone, dažniausiai baro scenose, kartu su Homeriu ir draugais. Epizode Homeris, Moe, Lenny ir Carl dalyvavo Larry laidotuvėse ir apgailestavo, kad tiek mažai apie jį žinojo. Homeris net paklausė, ar jie „baisūs žmonės“ už tai, kad nepažinojo žmogaus, su kuriuo praleido tiek daug laiko.
Laidos vykdomasis prodiuseris sakė, kad Larry mirtis turėjo sukelti tokį didelį susijaudinimą – net jei jis buvo antraeilis personažas. Timas atsiprašė, kad gerbėjai buvo taip „nuliūdinti dėl mirties“.
