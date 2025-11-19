 
TV3 naujienos > Žmonės

Liūdna žinia „Simpsonų“ gerbėjams: šio veikėjo daugiau nebepamatysite

2025-11-19 17:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 17:20

Pirmoji bažnyčios vargonininkė Alice Glick, kuri pirmą kartą pasirodė „Simpsonuose“ 1991 metais, mirė per pamokslą 37-ojo sezono lapkričio 16 d. epizode, patvirtino laidos vykdomasis prodiuseris Tim Long. Tai sulaukė didelių diskusijų.

Simpsonai (nuotr. socialinių tinklų)

1

Alice buvo pagerbta per atminimo ceremoniją Springfieldo pradinėje mokykloje, kur paaiškėjo, kad ji visą savo turtą paliko naujai mokyklos muzikos programai finansuoti. „Simpsonų“ gerbėjai nusivylė dėl personažės mirties, tačiau daugelis priminė, kad tai ne pirmas kartas, kai Alice „mirė“.

22-ajame sezone ją užpuolė robotas, ir žiūrovai nesuprato, ar ji mirė. Vėliau ji vėl pasirodė keliuose epizoduose – kartais gyva, kartais kaip vaiduoklis. Tačiau vykdomasis prodiuseris Tim Long teigia, kad Alice dabar mirė visam laikui.

Jis sakė „People“: „Tam tikra prasme, vargonininkė Alice gyvens amžinai per nuostabią muziką, kurią sukūrė. Bet kita, svarbesne prasme, taip – ji mirė“. Senutė, dažniausiai vadinama ponia Glick, gyveno Springfielde.

Gerbėjai liūdi

Po jos mirties daugelis gerbėjų socialiniuose tinkluose išreiškė liūdesį:

„Alice Glick vėl mirė 37-ojo sezono 7-ajame epizode. Neeee.“

„Alice Glick išėjo??! Amžiną poilsį.“

„RIP Alice Glick.“

„O neee, ne Alice Glick!“

„Tik sužinojau apie ponios Glick mirtį – ji suteikė tiek daug džiaugsmo Springfieldo parapijiečiams. Tegul groja amžino poilsio melodijas 1991–2025.“

„Pirmas Larry, dabar Alice Glick. „Simpsonai“ žudo visus…“

„Alice Glick mirė… vėl.“

Mirė dar vienas personažas

Praėjusiais metais „Simpsonai“ taip pat pašalino gerbėjų mėgstamą personažą Larry „Barfly“ Dalrymple, kuris laidoje buvo beveik 35 metus. Epizode „Cremains Of The Day“ žiūrovai matė, kaip „Moe's Tavern“ lankytojas staiga mirė bare.

Nors Larry dažniausiai buvo foninis personažas, fanai buvo nusivylę. Jis pirmą kartą pasirodė 1989 m., 1-ajame sezone, dažniausiai baro scenose, kartu su Homeriu ir draugais. Epizode Homeris, Moe, Lenny ir Carl dalyvavo Larry laidotuvėse ir apgailestavo, kad tiek mažai apie jį žinojo. Homeris net paklausė, ar jie „baisūs žmonės“ už tai, kad nepažinojo žmogaus, su kuriuo praleido tiek daug laiko.

Laidos vykdomasis prodiuseris sakė, kad Larry mirtis turėjo sukelti tokį didelį susijaudinimą – net jei jis buvo antraeilis personažas. Timas atsiprašė, kad gerbėjai buvo taip „nuliūdinti dėl mirties“.

