Liublianos dizaino savaitėje – lietuvių dizainerio pergalė

Aukščiausias įvertinimas iki spalio 8 d. vykstančiame renginyje KTU Dizaino centro profesoriui K. Lekeckui skirtas už kolekciją „Alpakų vyrai“, rašoma pranešime spaudai.

Sužavėjo idėja Kvietimą pristatyti darbus konkursui Lietuvos dizaineris gavo iš jo organizatorių, unikalią kolekciją pastebėjusių „Not Just a Label“ svetainėje, kurioje galima susipažinti su daugiau nei 50 tūkst. dizainerių darbais iš viso pasaulio.

„BIG SEE“ iniciatorius sužavėjo K. Lekecko sprendimai bei idėja, atitinkanti itin aukštus reikalavimus autoriams keliančios šiuolaikinės mados koncepciją.

Ne pirmame garsiame mados renginyje aukščiausią nominaciją pelnantis mados namų „leKeckas“ įkūrėjas pasakoja, kad tarptautinės komisijos pastebėta kolekcija yra įkvėpta senovės šiaurės kraštų medžiotojo įvaizdžio, kuris su sunkiais, ilgaplaukio žvėries kailiniais išeina gaudyti grobio bei tikisi išmaitinti šeimą.

„Visa esybe šis personažas egzistuoja darnoje su gamta. Ar turi toks pirmapradis vyras sąsajų su šiuolaikiniu? Mada siekia nutrinti lyčių skirtumus, paneigti aprangos asortimento sezoniškumą ir lytiškumą akcentuojant tik asmens identiteto svarbą, kurio raiškai pasirenkami įvaizdžio sprendimai.

Tai kaip vis tik atrodo tas šiuolaikinis vyras, išsiruošęs į medžioklę tarp betoninių džiunglių, kurio šaknys siekia tą pirmapradį laukinį medžiotoją?“, – pagrindine „Alpakų vyrai“ idėja dalinasi kūrėjas.

Anot K. Lekecko, ją perteikti pasirinkta moderni suri alpaca medžiaga, kuri tarsi primena kailinius ne tik dėl savo pūkuoto paviršiaus, bet ir dėl išskirtinių šiluminių savybių – ji net keturis kartus šiltesnė nei tradicinė vilna.

Tai, dizainerio teigimu, tarsi šiuolaikiniai kailiniai, kurie pasiūti išsaugant gyvybę ir egzistuojant darnoje su gamta. Paltų siluetas pasirinktas tiesus, nepabrėžiantis figūros, apeliuojant į dėvėjimo variantų gausą ir plačias asmens identiteto raiškos galimybes.

Tokio silueto drabužį galima vilkėti kaip klasikinį gaminį arba rasti begalę įvairių variantų paįvairinant jį aksesuarais: nuo tradicinių diržų, kepurių, šalikų iki originalių bondažo elementų. „Aukšta medžiagos ir gamybos kokybė, išskirtinis gaminys, kurį galima dėvėti daugeliu būdų, maksimaliai prailgina gyvavimo ciklą, taip kurdamas papildomą vertę, prisidėdamas prie lėtosios mados puoselėjimo ir darnaus vystymosi“, – priduria K. Lekeckas. Svarūs metai

Savo darbų kolekcijas nuolat atnaujinantis pasaulyje pripažintas Lietuvos dizaineris sako, kad vyriški paltai iš alpakos vilnos yra aktuali naujovė. Tai, pasak kūrėjo, tikra mados intriga, apie kurią itin daug kalbama visų garsiausių mados namų užkulisiuose.

Tiesa, ant ryškiausių podiumų iš prabangiai atrodančio ir išskirtines savybes turinčio audinio gimę vyriški paltai dar tebėra retas reiškinys. Būtent tai lietuvį kūrėją ir įkvėpė fotosesijoje įamžinti naująją, analogų kol kas neturinčią kolekciją, kurią pristatė „MBOYS Agency“ modeliai. Jiems pasiruošti padėjo plaukų stilistė Kristina Gorodeckienė, o svarbias akimirkas fiksavo fotografė Miglė Golubickaitė.

Tarp K.Lekecko apdovanojimų yra ir pasaulinio lygio konkurse „A‘ Design Award & Competition“ už tvarius vyriškus kostiumus pelnyta pirmoji vieta. Prieš dvejus metus „World Design Consortium“ kartu su „World design ratings“ pripažino lietuvį ekspertu mados dizaino srityje.

Šie metai, be pergalės Liublianoje, K. Lekeckui ypatingi ir dar dėl dviejų įvertinimų – „The Baltics Prestige Awards 2022/23“ mados namams „leKeckas“ ir pačiam dizaineriui dizaineriui suteikė „Designer Clothing Retailer of the Year“ statusą, o LR Kultūros ministerija jį pripažino meno kūrėju.

K. Lekeckas – ne tik inovatorius mados srityje, bet ir seminarų lektorius, įvairių su mada susijusių mokymų organizatorius, parodų dalyvis, mokslinių straipsnių bendraautorius. Dažniausios jo tiek kūryboje, tiek moksliniuose darbuose nagrinėjamos temos – tvarių produktų kūrimas, naujos estetikos paieškos, beatliekė gamyba, perdirbamumas, žiedinis dizainas.