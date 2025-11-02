Lietuvės vyras nebenorėjo su ja mylėtis: išgirdus priežastį negalėjo patikėti, kad tai tiesa

„Ilgai nenorėjo su manimi mylėtis, o tada galiausiai prisipažino – jam ten niežti. Šiaip ne taip priverčiau jį nueiti pas gydytoją, kur po tyrimų paaiškėjo, kad jis pasigavęs venerinę ligą.
Dabar jis tikina, kad tikrai neturėjo kitos moters ir kad galėjo užsikrėsti viešajame tualete. Aš nežinau, ar juo tikėti. Ar taip išvis gali būti?“ – klausimą laidoje perskaitė Elena.
Mergina nežino, ką daryti
Kadangi tema jautri ir reikalaujanti medicininių žinių, klausimas buvo perduotas laidos bičiuliui, vaikų chirurgui Benediktui, kuris pateikė aiškų atsakymą.
Gydytojas iš karto perspėjo, kad tiesa gali būti skaudi, bet jos vengti nereikėtų. Jis rekomendavo tiek merginai, tiek jos vaikinui kuo greičiau apsilankyti pas dermatovenerologą ir išsitirti.
„Geriausia būtų, kad abu pasitikrintų, nes gal herojus jau spėjo perduoti ligą ir savo partnerei kaip neplanuotą dovaną. Be to, gydytojas galės ne tik skirti tinkamą gydymą, bet ir pravesti trumpą paskaitą apie tai, kaip viskas iš tikrųjų plinta“, – sakė gydytojas.
Jis pabrėžė, kad venerinės ligos dažniausiai perduodamos lytinių santykių metu, o dar prieš kelis dešimtmečius kai kurios galėjo plisti per užkrėstą kraują, pavyzdžiui, kraujo perpylimo metu. Tačiau šiais laikais donorų kraujas yra kruopščiai tikrinamas, tad ši rizika praktiškai neegzistuoja.
Venerinėmis ligomis galima užsikrėsti ir per nesterilias adatas – pavyzdžiui, leidžiantis narkotikus. Čia gydytojas nesusilaikė nepašmaikštavęs: „Tai gal nieko tokio, gal tik narkotikus leidžiasi ir viskas?“, tačiau iškart patikino, kad tai tik juokas.
Kalbant apie viešuosius tualetus, gydytojas kategoriškai paneigė mitą, kad venerine liga galima užsikrėsti prisėdus ant klozeto ar prisilietus prie kažkokio paviršiaus.
„Šitaip užsikrėsti praktiškai neįmanoma. Tad sėsdami ant tualeto galite jaustis saugūs. Tačiau su partneriu tikrai reikėtų aptarti šią situaciją, nes venerinės ligos dažniausiai plinta nesaugių lytinių santykių metu“, – pabrėžė gydytojas.
Kaip elgtis tokioje situacijoje
- Gydytojas patarė nepasiduoti emocijoms, o imtis realių veiksmų:
- Abiem partneriams kuo greičiau kreiptis į dermatovenerologą ir išsitirti.
- Atvirai pasikalbėti apie santykius ir ištikimybę.
- Nepasitikėti mitais – lytiškai plintančių ligų neužsikrėsi prisėdęs ant klozeto.
- Ateityje saugotis – naudoti apsaugos priemones.
