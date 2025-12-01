Lėktuve kilo chaosas: neiškentusi ilgo vėlavimo pratrūko keleivė

Incidentą socialiniame tinkle paviešino keleivė, kuri skrido tuo pačiu reisu iš Newark į Čarlstoną, Pietų Karolinoje, rašo people.com.
Keleivė pradėjo rėkti ir keiktis
Moters įkeltoje medžiagoje matyti, kaip du keleiviai ramiai palieka savo vietas, o trečioji – sėdėjusi tame pačiame eile – staiga atsistoja ir pradeda konfliktą su palydove.
Keleivė šaukė: „Aš atsistoju. Aš turiu teisę atsistoti! Jei jūs laikote mus ant tako daugiau nei valandą, aš turiu teisę atsistoti!“
Tada ji pradėjo naudoti necenzūrinius žodžius, vadindama situaciją ir kartodama įžeidimus.
Toliau filme matyti, kaip ji pastebi ją filmuojančią keleivę, sustingsta akimirkai ir nusisuka.
Lėktuvas grįžo prie vartų
Pasak vaizdo įrašą įkėlusios keleivės, po šio protrūkio teko grįžti prie vartų, o moteris buvo palydėta iš lėktuvo.
„Turėjome sugrįžti prie vartų ir ją pašalinti. Ji tiesiog pradėjo isterikuoti,“ – rašė liudininkė.
Anot jos, skrydis vėlavo apie 3 valandas, o įlipus į lėktuvą keleiviai dar valandą ir pusę buvo laikomi ant tako. Įgula pranešė, kad lėktuvas yra „30-tas eilėje“ ir reikės laukti dar tiek pat.
„Jūs galėjote pajusti bendrą nuovargį. Visi tiesiog buvo pavargę. Ir tada ši moteris tiesiog pratrūko, pradėjo rėkti c-word ir visi nutilo“, – pasakoja ji.
Įgula ėmėsi atsargumo priemonių
Liudininkė taip pat nurodė, kad palydovai paprašė įsėsti „didžiausius vyrukus“ šalia konfliktuojančios moters, jei situacija taptų fizinė.
Galiausiai, grįžus prie vartų, moteris išlipo pati, užsidėjo akinius nuo saulės ir pasakė:„Ačiū Dievui.“
Nepaisant chaoso, keleivė gyrė įgulos darbą: „Palydovai buvo angelai. Visi išliko ramūs.“
Kodėl keleiviai negali atsistoti per vėlavimą?
Kaip rašo people.com, lėktuvų vėlavimai gali būti sukelti dėl oro sąlygų, techninių gedimų ar įgulos problemų.
Pilotai taip pat pabrėžia, kad keleiviai negali vaikščioti ar eiti į tualetą, jei lėktuvas gali bet kurią akimirką pajudėti.
„Kai bandom gauti leidimą atsistumti nuo vartų, keleiviams negalima vaikščioti. Jei kas nors atsistoja – negalime judėti“, – aiškino pilotas Rob Donnelly.
