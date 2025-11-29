 
TV3 naujienos > Užsienis

Nemokama erdvė kojoms: kaip pasirinkti geriausias vietas lėktuve

2025-11-29 12:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 12:30

Daugelis žino, kad prie avarinių išėjimų lėktuvuose yra daugiau vietos, už kurią tenka papildomai susimokėti. Tačiau erdvė kojoms gali skirtis net ir standartinėse sėdynėse. „SkyNews“ pateikia patarimus, kurias vietas rinktis, jei norite keliauti patogiau ir sutaupyti.

Oro uostas (nuotr. BNS foto)

Daugelis žino, kad prie avarinių išėjimų lėktuvuose yra daugiau vietos, už kurią tenka papildomai susimokėti. Tačiau erdvė kojoms gali skirtis net ir standartinėse sėdynėse. „SkyNews“ pateikia patarimus, kurias vietas rinktis, jei norite keliauti patogiau ir sutaupyti.

0

Peržiūrėjus populiariausių oro linijų lėktuvų išdėstymo planus, aiškėja, kuriose vietose yra daugiausia vietos kojoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ryanair“

„Ryanair“ Boeing 737-800 lėktuvuose dešinėje pusėje sėdintys keleiviai gali gauti papildomą centimetrą erdvės. 3–15 eilių D, E ir F sėdynėse atstumas tarp sėdynių siekia 75 cm, palyginti su 74 cm kairėje pusėje.

Keleiviai už pageidaujamą vietą gali susimokėti nuo 4,50 €, o nenorintiems mokėti – vieta bus paskirta automatiškai ir nemokamai.

„EasyJet“

Jei svarstote keliauti su „EasyJet“, erdvę kojoms taip pat galima padidinti pasirinkus tinkamą pusę ir eilę. „EasyJet“ Airbus A321neo lėktuvuose dešinėje pusėje 3–17 eilėse D, E ir F vietose yra 74 cm tarp sėdynių, tuo tarpu kairėje pusėje tarp 30–40 eilių – 71 cm.

Pasirinkti standartinę vietą galima nuo 1,50 €, o vietas su papildoma erdve – nuo 10,50 €.

Atstovai pabrėžia, kad dauguma orlaivių turi bent 73,7 cm tarpą tarp sėdynių, o klientai, norintys pasirinkti vietą ar įsigyti papildomą erdvę kojoms, gali tai padaryti už nedidelį mokestį.

„British Airways“

Tolimiems skrydžiams su „British Airways“ erdvę kojoms gali užtikrinti tinkama vieta. Boeing 787-8 Type 78E lėktuvuose daugiausia vietos kojoms yra H, J ir K vietose 22–24 bei 31–34 eilėse, kur atstumas tarp sėdynių siekia 82,3 cm, palyginti su 78,7 cm kitose vietose.

Venkite A, B ir C vietų 23–25 eilėse – čia vietos kojoms tik 77,5 cm.

Trumpesnių reisų lėktuvuose, Airbus A320 ar A320neo, mažiausia vieta yra 30 eilėje – 71,1 cm.

„WizzAir“

„WizzAir“ lėktuvuose lėktuvo pusė neturi įtakos vietai kojoms, čia svarbi eilė. Airbus A320-232 lėktuvuose 2–11 eilėse vietos yra 73,7 cm, o 14–31 eilėse – 71,1 cm.

Airbus A321-271NX lėktuvuose 2–6 eilėse – 73,7 cm, 7–17, 20–23 ir 30–40 eilėse – 71,1 cm, o 24–28 eilėse kairėje pusėje – 71,1 cm, dešinėje – 73,7 cm.

„WizzAir“ teigia, kad šie matmenys gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo konkretaus lėktuvo sėdynių modelių.

Taip pat buvo patikrintos „American Airlines“, „Emirates“, „Tui“ ir „Virgin Atlantic“ avialinijos, tačiau jose vietos kojoms tarp skirtingų standartinių sėdynių nesiskiria, todėl papildomų gudrybių nėra.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

