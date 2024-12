Legendinis Chris Normanas Velykas švęs Lietuvoje: laukia įspūdingi koncertai

Originalus kultinės grupės „Smokie“ balsas atsiuntė video linkėjimus Lietuvos gyventojams, kuriuose pranešė apie artėjančius koncertus Kaune ir Klaipėdoje balandžio 17 ir 19 dienomis. Darydamas vaizdo įrašą, originalus grupės „Smokie“ balsas susidomėjo, kaip teisingas kirčiuojamas Klaipėdos miesto pavadinimas, rašoma pranešime spaudai.

„Sveiki, tai Chrisas. Aš su grupe koncertuose Lietuvoje balandžio 17 ir 19 dienomis Klaipėdoje ir Kaune. Oj, turiu pasižiūrėti. Sumaišiau! Atvirkščiai balandžio 17 dieną Kaune, o 19-ąją – Klaipėdoje. Kaip kirčiuojasi Klaipėdos miesto pavadinimas? Klaipida ar Klaipėda. Greičiausiai Klaipida! Pasimatysime kitų metų balandį! Iki susitikimo“, – nuotaikingame vaizdo įraše iš savo namų spėliojo Chrisas Normanas.

2025 metais legendiniam pasaulinio garso žvaigždės Chriso Normano superhitui „If You Think You Know How to Love Me“ sukanka 50 metų. Pats britų atlikėjas scenoje džiugina gerbėjus jau 55 metus. 2025 metų balandžio 17 dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune ir balandžio 19 dieną vyks originalaus grupės „Smokie“ balso Chriso Normano ir jo grupės koncertas. Legendinis muzikantas atliks ne tik savo „auksinius“ hitus, bet ir pristatys naujausio albumo „Junction 55“ dainas.

Dūminis balsas

Viso pasaulio muzikos gerbėjams turbūt nereikia plačiai pristatyti Chriso Normano. Būtent dėl užkimusio jo balso, vadybininkų patarimu, grupė „Kidness“ ir buvo pervadinta į vėliau legenda tapusią „Smokey“.

Kaip nekart aiškino grupės nariai, prarūkytas, „dūminis“ jo balsas buvo siejamas su dūmais („smoke“ angliškai dūmas), ir tik vėliau „Smokey“ pervadinta „Smokie“.

Chrisas Normanas (tikrasis vardas Christopheris Wardas Normanas) gimė menininkų šeimoje Jorkšyre, Jungtinėje Karalystėje. Berniuko tėvas, kurio muzikiniam skoniui įtakos turėjo Elvis Presley, „The Beatles“, Bob Dylan, Little Richars ir „The Rolling Stones“, sūnui sukakus septyneriems metams, jam padovanojo gitarą.

1962 metais Chrisas Normanas įstojo į Bredfordo berniukų mokyklą, kur susipažino su „Smokie“ grupės nariais – Alan Silson ir Terry Utlley.

Pradžioje grupė turėjo daug įvairių pavadinimų – „The Yen“, „Essence“, „Long Side Down“, „The Elizabethans“. Vienok, kūrybinę sėkmę atnešė lemtingas pavadinimas – 1975 metais dienos šviesą išvydo ilgai brandintas debiutinis albumas „Pass It Around“, sukurtas kartu su garsiais to meto dainų autoriais bei vadybininkais Mike Chapman ir Nicky Chinn.

1978 m. – „Smokie“ grupės aukso laikmetis: išleidžiamas albumas „The Montreaux Album“, kritikų pripažinimo sulaukęs singlas „Mexican Girl“ tampa megahitu, o Chris Norman ir Suzi Quatro daina „Stumblin‘in“ patenka į amerikiečių žurnalo „Billboard“ geriausių dainų dešimtuką. Po to seka akinančios šlovės laikas, koncertiniai turai visuose planetos kontinentuose ir gerbėjų sausakimši stadionai.

Svaiginanti solo karjera

Ir nors 1986 metais Chrisas visam laikui paliko grupę „Smokie“ ir pradėjo solinę karjerą, tačiau jo muzikinis katalogas stulbina: daugiau nei 50 singlų ir daugiau nei 30 išleistų albumų (9 – „Smokie“ sudėtyje ir net 25 – soliniai).

Visame pasaulyje parduota daugiau nei 30 milijonų plokštelių, o artistas iki šiol kuria muziką ir tęsia koncertinę veiklą.

Po sėkmingų koncertų su Suzi Quatro, Chrisas bendradarbiavo su Dieter Bohlen – „Modern Talking“, „Blue System“ bei „CC Catch“ įkūrėju, kompozitoriumi ir dainininku.

Su daina „Midnight Lady“, Chris Norman pasiekia muzikinio Olimpo viršūnę daugelyje pasaulio šalių. 2014 kartu su „CC Catch“ jis sukuria duetą „Another Night in Nashville“.

Pastaruosius 23 metus muzikantas gyvena Meino saloje, Airijos jūroje ir daugiau nei 50 metų laimingai susituokęs su žmona Linda. Jie susilaukė penkių vaikų (Brian, Paul, Michael, Steven ir Susan Jane), turi keturis anūkus.

„Laimingiausia mano gyvenimo diena – vedybos“, – savo interviu nuoširdžiai teigia Chrisas, pabrėždamas svarbų žmonos Lindos vaidmenį.

Deja, 2001 metais juos užklupo gedulas: autokatastrofoje žuvo sūnus Brianas. Atsigavęs po netekties skausmo, Chrisas vėl tęsė sėkmingą karjerą ir vis dar laukiamas svečias įvairiuose pasaulio kampeliuose.

Skambės visi hitai ir naujos dainos

Muzikantas aktyviai koncertuoja visame pasaulyje ir tūkstančius gerbėjų stebina savo neblėstančia energija.

„Energija padeda išsaugoti humoras ir sportas. Labai noriu patinginiauti, bet priverčiu save eiti į sporto salę“, – šypsosi Chrisas, kurio koncertų grafikas planuojamas kelerius metus į priekį.

Chriso Normano koncertuose balandžio 17 dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune ir balandžio 19 dieną „Švyturio“ arenoje Klaipėdoje skambės „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Needles and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „I‘ll Meet You at Midnight“, „Don’t Play Your Rock’N Roll to Me“ ir kitos pasaulyje plačiai žinomos dainos.

Chriso Normano vardas asocijuojasi ne tik su „energinga ranka“, bet ir lyrinėmis dainomis, todėl Kaune ir Klaipėdoje vienu metu nuskambės ir rokenrolas, ir lyrika. Tai svarbu, nes koncertas vyks pavasario šventės išvakarėse, kai prabunda ne tik gamta, bet ir jausmai.

Bendraudamas su kitais muzikantais jis įrašė 12 naujų dainų. Tris dainas Chrisas įrašė su senu savo draugu bei grupės „Smokie“ dalyviu Pete Spencer, dvi su dabartiniu jo grupės nariu Geoff Carline, vieną su Michael Chapman, o likusias – savarankiškai.

Diskas, atspindintis išskirtines muzikanto savybes bei melodijų harmoniją, įrašytas ir kurtas nuosavoje Chriso studijoje.

„Disko pavadinimas ženkliną faktą, kad pradedu naują savo karjeros etapą – profesionalioje scenoje koncertuoju 55 metai“, – pažymi Chrisas Normanas.

Muzikos legendos koncertai balandžio 17 dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune ir balandžio 19 dieną „Švyturio“ arenoje Klaipėdoje pavasarinei Lietuvai dovanos milijonų muzikos gerbėjų ir laiko patikrintą kūrybos šventę. Bilietus platina kakava.lt