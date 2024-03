Ilgąjį šventinį savaitgalį Palangoje – Gyčio Paškevičiaus ir grupės „Smokie“ koncertai

Šeštadienį, kovo 9 d. Palangos koncertų salėje savo pasirodymą surengs vienas geriausių šalies dainininkų Gytis Paškevičius su savo grupe, o sekmadienį (kovo 10 d.) scena bus atiduota legendinei britų komandai „Smokie“, su kurios dainomis užaugo jau ne viena mūsų karta.

Abi grupės intensyviai ruošiasi koncertams, tad neverta abejoti, kad šie du vakarai taps tikra dovana muzikos gerbėjams. Gytis atliks savo laikui nepavaldžias dainas, skirtas draugams ir visai Lietuvai - „Šiam pasauly“, „Dalužė“, „Mano kraštas“, „Draugams“, o taip pat daugybę kitų geriausių kūrinių iš savo repertuaro, rašoma pranešime spaudai.

Tuo tarpu „Smokie“ koncertas yra įtrauktas į grupės „The Legacy Tour“ grafiką, kurio metu muzikantai aplankys Jungtinę Karalystę, Airiją, Vokietiją, Norvegiją, Čekiją, Daniją, Austriją ir, be abejo, Lietuvą.

„Smokie“ yra parengę savo geriausių kūrinių arsenalą, tad pasiruoškite kartu ir iš visos širdies dainuoti visą legendinės grupės klasiką – „Don't Play Your Rock'N'Roll To Me“, „Needless and Pins“, „For a Few Dollars More“, „Mexican Girl“, „I'll Meet You at Midnight“, „Oh Carol“, „What Can I Do“, jau nekalbant apie visų šokių aikštelių megahitą „Living Next Door To Alice“!

Gytis Paškevičius

Savo solinę karjerą pradėjęs 1991 m., Gytis Paškevičius yra Lietuvos atlikėjas, kurio dainas žino ir mėgsta įvairaus amžiaus gerbėjai.

Per daugiau kaip tris kūrybinės veiklos dešimtmečius dainų autorius ir atlikėjas yra išleidęs 16 albumų, jo kūriniai nuolat užkopdavo į aukščiausias radijo stočių grojaraščių eilutes, jis yra pelnęs ne vieną apdovanojimą.

Dainininkas ne kartą yra surengęs savo koncertinius turus didžiausiuose Lietuvos miestuose, į kuriuos bilietai ištirpdavo vos pasirodę prekyboje.

SMOKIE

Legendiniai „Smokie“ netrukus minės savo įkūrimo 60-metį. Viena sėkmingiausių visų laikų britų roko grupių yra išleidusi 26 albumus, daugiau kaip 30 singlų, pardavusi per 30 mln. savo įrašų ir pelniusi ne vieną aukso bei platinos sertifikatą.

Šiuo metu „Smokie“ penketuką sudaro Steve‘as Pinnellis (būgnai), Mickas McConnellas (gitara), Pete‘as Lincolnas (vokalas), Martinas Bullardas (klavišiniai) ir Luke‘as Bullardas (bosinė gitara).

Nors grupės biografijoje būta daug skaudžių ir net tragiškų įvykių, muzikantai kaip niekada anksčiau jaučia didžiulę aistrą savo muzikai, o nesibaigiantys koncertiniai turai visuose pasaulio kontinentuose tik įrodo, kad „Smokie” muzika – nemirtinga.

Koncertai Palangos koncertų salėje vyks:

Kovo 9 d. (šeštadienį) 18:00 val. – Gytis Paškevičius

Kovo 10 d. (sekmadienį) 18:00 val. – „Smokie“