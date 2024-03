Paaiškėjo, kuo nustebins Joninių festivalis „Farm on Fire“: scenoje – Mamontovas, Mikutavičius ir roko Legendos

Pernai festivalyje koncertavo kasmetiniuose M.A.M.A. apdovanojimuose nugalėtojų statulėles gavę geriausi muzikos profesionalai.

O šiemet didžiojoje scenoje pasirodys stipriausi Lietuvos grandai: Marijonas Mikutavičius, Andrius Mamontovas, Povilas Meškėla su roko legendomis „Trys Tūzai“ ir kiti. Visi šie legendiniai atlikėjai surengs atskirus koncertus, o jų muzikinėje programoje skambės jų šlageriai.

„Ar galite įsivaizduoti, kas trumpiausią vasaros naktį vyks festivalio scenoje? Manau, tokias Jonines bus sunku pamiršti! Šie atlikėjai – mano visų laikų mylimiausi, todėl jau pernai po festivalio žinojau, kas ant scenos lips kitais metais. Sukviesti tokias legendas į vieną sceną man ir visai organizatorių komandai – didelė garbė.“

D. Laukys pripažįsta, kad praėję metai buvo tikras nuotykis:

„Viską su komanda darėme iš širdies, ir labai didžiuojamės tuo, ką pavyko pasiekti. Pirmą kartą mūsų organizuotame Joninių festivalyje „Farm on Fire“ apsilankė pusantro tūkstančio žmonių! Bendravome su dalyviais – turime idėjų, kaip festivalį pakelti į kitą lygį, ir, tiesą sakant, jei darai tai, kuo pats tiki, ir tie tavo darbai dar ir džiaugsmą kitiems atneša, vadinasi, eini teisingu keliu. Tikrai su didžiuliu nekantrumu ruošiame jums šių metų Joninių „Farm on Fire“, – sako jau antrą kartą Lietuvoje vyksiančio Joninių festivalio, kuris šiemet vyks birželio 23 d. Ukmergės rajone, organizatorius.

Jau daugiau nei dvidešimt metų Lietuvoje gyvenantis festivalio idėjos autorius danas Niels Peter Pretzmann, džiaugiasi, kad pagaliau išsipildė jo jaunystės svajonė:

„Praėjusiais metais į pasaulį paleidome „Farm on Fire“ muzikos festivalį. Tūkstančiai atvykusių dalyvių padėjo sukurti vieną įsimintiniausių dienų mano gyvenime. Jautėmės lyg milžiniškame piknike, kur šeimos su vaikais, jauni ir seni lėtai mėgavosi gyvenimo tėkme. Vakaras persirito į naktį, nušviestą laužais ir Joninių ritualais – laikas tiesiog ištirpo.

Komanda jau planuoja šių metų renginį ir ketina lankytojus nustebinti naujomis idėjomis. Dalyvių lauks daug staigmenų, o trumpiausią metų naktį švęsime degindami įspūdingą šiaudų skulptūrą ir dalyvaudami tradiciniuose Joninių ritualuose. Esu gėlių kartos vaikas, užaugęs skambant maištingai roko muzikai, gal todėl širdyje visuomet jaučiuosi jaunas. Lauksiu jūsų visų per Jonines, birželio 23 d. festivalyje „Farm on Fire“. Praleiskime naktį kartu, kaip sakydavo legendiniai The Rolling Stones!“ – entuziastingai kviečia Lietuvoje gyvenantis danas, neabejingas lietuvių tradicijoms.

Organizatoriai įsitikinę, kad tradicinės šventės ceremonijos – Joninių festivalio širdis, todėl etnologė dr. Daiva Šeškauskaitė ir šiais metais visus kvies į šios šventės ceremonijas.

„Praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme Joninių ceremonijoms, ir šiemet taip pat tęsime šią tradiciją. Joninių ritualų bus daug – ir Kupolės, ir vartų puošimas, vainikų pynimas, tradicinių Joninių burtų metimas, taip pat degs aukuras, vyks duonos ceremonijos, paparčio žiedo paieškos, skambės senosios dainos ir lietuvių liaudies tradiciniai muzikos instrumentai, visą naktį degs laužai. Vakarą pabaigsime saulės palydėjimu, o kitą rytą pasveikinsime pasitikdami saulę. Tikrai bus magiška, – sakė organizatorius. – Ugnį mes mylime, tikriausiai tai galite atspėti iš festivalio pavadinimo, todėl šiais metais jos bus dar daugiau. Gal net rekordiškai daug“, – intriguoja D. Laukys.

Festivalio organizatorius „Senatorių pasažas“ pasirūpins, kad renginio metu netrūktų gero maisto. Šiais metais festivalyje vėl bus galima paragauti profesionalių Lietuvos šefų – Justino Misiaus ir Andriaus Kubiliaus gamintų patiekalų, taip pat savo kulinariniais gebėjimais festivalio lankytojus žada stebinti ir šefai iš Danijos.

Festivalio tvarumo mugė išaugo į konferenciją, todėl, pasak festivalio organizatorių, šiais metais bendradarbiaudami su „Sustain Academy“, jie kurs „Tvarumo konferenciją“. „Tikimės, jog ši konferencija taps gražia festivalio tradicija. Planuojame atskirą konferencijos programą. Atrinkome geriausius šios srities ekspertus ir specialistus, kurie dalysis savo patirtimi, naujausiais tyrimais ir įžvalgomis, tvarumo temomis.“

Kaip ir praėjusiais metais, festivalis skaičiuos savo CO2 emisijas. Organizatoriai džiaugiasi ir didžiuojasi, jog praėjusiais metais po „Planet Positive“ skaičiavimų ir pateiktos ataskaitos paaiškėjo, kad „Farm on Fire“ padarė 10 kartų mažesnį poveikį aplinkai negu tradiciniai festivaliai. „Ir šiemet seksime ekspertinėmis „Lietuvos Gamtos Fondo“ rekomendacijomis, daugiau dėmesio skirsime logistikai, ekologiškam transportui, atliekų perdirbimui. Labai džiaugiamės, jog praėjusiais metais po festivalio teritorijoje beveik nebuvo šiukšlių. Tai rodo, jog mūsų auditorija – mąstantys žmonės. Tikimės ir šiais metais švęsti sąmoningai.“