Laurynas Suodaitis – apie netrukus įsigaliosiantį smurto orderį: „Įdomėja dalykai mūsų šalyje“

Į šią žinią sureagavo ir verslininkas Laurynas Suodaitis, socialiniame tinkle „Instagram“ išsakęs savo nuomonę.

„Šiandien pas mane diena su šiek tiek pasikeitusiu grafiku. Pagal mums nustatytą žmonių malonių tvarką turėjome šiandien susitikti su Laurynuku, bet ryte gavome laišką, kad šįryt, paskutinę minutę, neva tai išpuolė vaikui kelionė. Nieko nepadarysi, galvojau, kad autobusu važiuoja, bet pasirodo, kad paskutinę minutę galima nusipirkti lėktuvo bilietus ir neinformuoti apie keliones. Bet nieko, trečiadienį jau pas mus teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustatymo, matymosi su mažiumi. Tikiuosi, kad turėsime šiek tiek mažiau reikalų ir bus galima normaliai planuoti laiką.

Pasirodo, nuo liepos 1-osios dar įdomėja visi smurtinių reikalų įstatymai. Veikiausiai tiek vyrai, tiek gal kai kurios moterys namuose turės prisistatyti pilnus kampus kamerų, kad nepapultų į tokius reikalus, kaip aš, nes nuo liepos 1-osios bus dar lengviau dorotis su kita puse konfliktinėse situacijose ar šiaip barniuose. Įdomus faktas, kad nuo liepos 1-os, jei pareigūnai nuspręs, nereikės net teismo kardomosios priemonės pasiūlytos prokuroro, tiesiog 15-kai dienų būsi iškraustytas iš namų. Įdomyn čia einame. Aš suprantu, kad reikia ginti tas moteris, kurios patiria smurtą, viskas faina, bet koks kiekis manipuliacijų bus per šį straipsnį, tai kosmosas.

O vyšnia ant torto, kad pagal šį straipsnį, aš jau buvau minėjęs, kiek kryžiaus kelių turi praeiti vyrai įrodinėdami, kad gali auginti savo vaikus ir su jais matytis, ir kiek manipuliacijų turi dar visokių praeiti, kurios įgalina teisinę sistemą iš tikrųjų žmones, su kuriais vaikai gyvena, juos taip tąsyti savo kitokiomis užmačiomis. Pagal tą straipsnį tai ne tik, kad negalės artintis galimai smurtą sukėlęs žmogus prie to ale nukentėjusio žmogaus, bet ir prie vaikų. Paskutiniu metu ir su teisininkais tai studijuojame, nes nežinau, kaip į tai atsižvelgia vaikų teisių kontrolieriai, bet man teismo buvo pasakyta, kad teismui skyrus kardomąją priemonę, aš turiu pareigą rūpintis vaikais ir juos matyti. Įdomėja dalykai mūsų šaly, manau, čia pasipils kaip reikiant.

Per šiuos tris mėnesius daug kas rašėte, kad labai padaugėjo kai kuriuose instagramo feed‘uose vaikų, žinokite, galiu ir aš pasidžiaugti, kad jų padaugėjo, nes yra labai daug tėvų, kurie net to pamatyti negali, net nuotraukų negauna. Aš bent pamatau, kaip mano vaikas auga per ekraną ganėtinai dažnai. Galiu šiuo dalyku pasidžiaugti sąlyginai. Tokie dalykai, tikiuosi, kad čia dar keisis šios tvarkos, nes siaubas, kiek man ir vyrų parašo, kurie nemato savo vaikų mėnesiais, ypatingai tokių mažų, kaip Laurynukas, į kuriuos sistema žiūri apskritai, kaip į motinų turtą. Labai tikiuosi, kad kažkaip su laiku keisis šie dalykai ir požiūriai apskritai į vyrus ir jų vaidmenį vaikų auginime. Pažiūrėsime, kaip mūsų teismai praeis ir kiek tos praktikos teks pačiam“, – sakė L. Suodaitis.