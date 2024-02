Kruiziniame laive rastas negyvas muzikantas: šeima pateikė mirties versiją

Mirė amerikiečių muzikantas ir aktorius Mojo Niksonas, žinomas dėl dainos „Elvis Is Everywhere“ ir filmų „Super Mario Brothers“ ir „Great Balls of Fire“. Jo kūnas buvo rastas po pasirodymo kruiziniame laive. Vyrui buvo 66 metai. Apie tai pranešė leidinys „Far out magazine“.