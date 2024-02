Tragiškai žuvo 25-erių raitelis: šeimos skausmui ribų nėra

Apdovanojimus pelnęs treneris Paulas Nichollsas išreiškė pagarbą jaunam raiteliui K. Kirkby, kuris žuvo nukritęs nuo žirgo konkūro rungtyje. Tragedija įvyko sekmadienį Čaringe, Kente, kai jo žirgas išbėgo pro sustatytas apsaugines tvoreles finalinių lenktynių rate.

25-erių vaikinas dirbo P. Nichollsui jo žirgyne Somerstete, be to, šių metų pradžioje buvo nominuotas apdovanojimui per grynaveislių žirgų pramonės darbuotojų apdovanojimus, rašo mirror.co.uk.

„Gyvenimas kartais toks sunkus, laimėjimai visiškai nereikšmingi, lyginant su tuo, kas nutiko šiandien. Deja, Keaganas Kirby, vienas geriausių ir darbščiausių mūsų vaikinų, šiandien žuvo dalyvaudamas konkūro rungtyje. Visi „Ditcheat“ komandoje esame sugniuždyti.

REKLAMA

REKLAMA

Keagan Kirkby (7 nuotr.) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) +3 Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com) Keagan Kirkby (nuotr. facebook.com)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Keagan Kirkby

Mintimis esame su visais jo draugais ir šeima. Jis aistringai mylėjo savo darbą ir jodinėjimą, kasdien jodinėjo su žirgu Afadilu. Paskutinis dalykas, kurį jis man pasakė penktadienį, buvo „bosas Afadilas rytoj laimės“.

REKLAMA

Medikams vaikino gyvybės išgelbėti nepavyko

Koks jis buvo teisus... Ilsėkis ramybėje, Keagai, mums visiems tavęs labai trūks“, – socialiniame tinkle „X“ rašė P. Nichollsas. Sekmadienį žirgyne nugalėjo Harry Cobdenas su Afadilu, joję už P. Nichollso komandą.

Nukentėjusių jojikų fondas taip pat pasidalino liūdna žinute: „Su giliu liūdesiu turime pranešti, kad šiandien, nukritęs nuo žirgo konkūro varžybose Kente, mirė 25 metų raitelis Keaganas Kirkby.

REKLAMA

REKLAMA

Jo žirgas, treniruojamas vietiniame žirgyne, išbėgo pro apsaugines tvoreles antrajame finalinių lenktynių rate. Trasoje buvusi medikų komanda nedelsdama suteikė pagalbą ir, nepaisant papildomos pagalbos, kurią suteikė skubios pagalbos tarnybos ekipažas, jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Paulo Nichollso komandos narys Keaganas buvo gerbiamas narys, prisijungęs 2019 m. ir 2021 m. gruodžio mėnesį apdovanotas mėnesio darbuotojo titulu. Jis buvo įtrauktas į 2024 m. grynakraujų žirgų pramonės darbuotojų apdovanojimų kandidatų sąrašą.“

„Esame sugniuždyti išgirdę tragišką žinią apie Keagano Kirkby patirtas mirtinas traumas. Mintimis esame su jo šeima ir draugais bei visais P. Nichollso žirgyno darbuotojais. Visa žirgų lenktynių bendruomenė gedi dėl tokio jauno ir potencialaus žmogaus netekties“, – pridūrė britų žirgų lenktynių tarnybos vykdomoji direktorė Julie Harrington.