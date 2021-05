Žirgyno vadovė I. Grūdė – atvirai apie užkalbėjimo meną bei žirgus, kurių neparduotų net už milijoną

Irmos vyro tėvas žirgus tiesiog dievino, tačiau jam mirus, trims jo likusiems sūnums reikėjo apsispręsti, ką daryti su šitaip puoselėtu žirgynu. Viską į savo rankas paimti nusprendė jauniausio sūnaus žmona Irma. Ji neslepia – pradžia išties gąsdino. Juk žirgų – beveik 80, o ji pati dirbo logistikos įmonėje.

„Buvo lengvas šokas. Susėdome, giliai įkvėpėme ir pagalvojome – tai yra gyvenimo aistra, jis dėl to gyveno ir Grūdė be žirgų – ne Grūdė. Taip negali būti. Nusprendėme, kad mums reikia viską pasilikti, nes ir patys mylime žirgus“, – apsisprendimą keisti gyvenimą laidoje prisimins Irma.

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žirgyno vadovė I. Grūdė – atvirai apie užkalbėjimo meną

Žirgyno teritorija siekia net 35 hektarus, tad užsiimti tokiu ūkiu ir atsakomybe Irmai buvo tikras iššūkis. Tačiau pamažu ji pasinėrė į žirgų sporto subtilybes. Jei anksčiau žirgai jai buvo tik gražūs, bet labai panašūs ar net vienodi, dabar ji žino – visi jie yra be proto skirtingi. Irma atpažįsta kiekvieną, žino jų vardus ir charakterio ypatumus.

Šiuo metu žirgyne yra 28 žirgai, o šį mėnesį visi nekantriai laukia naujojo žirgyno nario – eržiliuko. Moteris laidos „Pasaulis pagal moteris“ žiūrovams papasakos, kodėl eržilai yra vertinami labiau, nei kumelės, ir kada žirgas pradedamas ruošti sportui.

Brangus, pavojingas ir be galo viliojantis

Ne paslaptis, kad žirgų sportas yra ne tik be galo brangus, bet lygiai taip pat ir pavojingas. Jis patenka į pavojingiausių sporto užsiėmimų pasaulyje dešimtuką.

„Bet visus vargus atperka žmogaus ir žirgo bendrystė. Jeigu įgysi žirgo pasitikėjimą – turėsi draugą visam gyvenimui. Žirgai atpažįsta kvapus, balsus, išmoksta gerbti žmogų“, – pasakos žirgyno vadovė Irma.

REKLAMA

Tačiau, anot jos, norint sulaukti momento, kai žirgas pripažins žmogų draugu, prireikia kantrybės. Draugystę su žirgu reikia užsitarnauti jį auginant.

Irma patikins – žirgų užkalbėjimas egzistuoja. Tai – ne mitas. Tik tuomet, kai žirgas užkalbėtas, prasideda ir didysis darbas. Jei manote, kad tam pakaks tik pastangų – klystate. Tai užima daug laiko ir reikalauja specifinių žinių. Žirgas varžyboms ruošiamas ilgai – tik 4 metų sulaukęs žirgas gali dalyvauti žirgų sporte.

Žirgo kaina labai priklauso nuo to, kas buvo jo tėvai, proseneliai, kokie jų pasiekimai. Tačiau ne mažiau svarbūs ir paties žirgo pasiekimai – jei jam sekasi, kaina tik kyla. Irma neslėps, kad yra du žirgai, kurių ji neparduotų net ir už milijoną. Ir ne dėl to, kad jų pasiekimai būtų puikūs, bet dėl to, kad jie – moters sielos dalis.

Tačiau prie kiekvieno žirgo reikalingas savas priėjimas, būdas, kaip jį pažinti, prisijaukinti ir užkalbėti, kad jis taptų draugu visam gyvenimui. Daugiau apie tai, kaip iš mažo kumeliuko išugdomas kovotojas, ir kokios yra užkalbėjimo paslaptys, Irma atskleis laidoje.

Kai atjos princas ant balto žirgo...

Laidos vedėja, floristikos dizainerė Kristina Rimienė, įkvėpta nuostabių žirgų, rubrikoje „Floristinis desertas“ sukurs nuotakos puokštę. Vestuvių sezonui artėjant, ši puokštė įkvėps ne vieną būsimą nuotaką, kažkada svajojusią ir sulaukusią savo princo ant balto žirgo.

Išskirtinės nuotakos puokštės pagrindu taps baltas, grakštus karkasas, dekoruotas elegantiška mezginių juostele. Jį puoš daug baltų gėlių: agapantai, hiperikos uogytės, eustomos, smulkiažiedės rožės, o akcentu taps švelniai rausvi eustomų žiedai.

Floristikos dizainerė K. Rimienė atskleis, ką daryti, kad žiedai ne tik sulauktų didžiosios šventės nenuvytę, bet ir džiugintų nuotaką bei visus svečius savo gaivumu ir grožiu visą ypatingąją dieną. Keli patarimai bus išties naudingi būsimoms nuotakoms ir... jų floristams. Juk tądien viskas turi būti tobula!

„Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3!