  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kostas Smoriginas atgulė amžinojo poilsio Menininkų kalnelyje

2025-11-02 14:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 14:37

Savaitės viduryje Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Anapilin iškeliavo garsus Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Šiandien, lapkričio 2-ąją, menininkas buvo išlydėtas į paskutinę kelionę

K. Smorigino laidotuvės menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
46

17

Atsisveikinti su K. Smoriginu buvo galima lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre. 

Kosto Smorigino laidotuvės
(46 nuotr.)
(46 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kosto Smorigino laidotuvės

Kostas Smoriginas atgulė amžinojo poilsio

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas amžinojo atilsio atgulė Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, kur palaidoti ir kiti Lietuvos kultūros šviesuoliai.

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre
(90 nuotr.)
(90 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre

Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Juokingi zmones esat.
Juokingi zmones esat.
2025-11-02 14:52
Koki anzina poilsi cia rasot juk sudegino pro kamino dūmais išgaravo ir liko pelenai koki amžinatilsį poilsi kalbate nupezeliai.
Atsakyti
Nesuprantu vieno
Nesuprantu vieno
2025-11-02 14:57
Kodėl mada pasidarė laidotuves fotkint spaudos, viešint kiekvieną atėjusį apsiverkusį, kiekvieną gėlę kieno kokią atneštą, po to kapą dar kelis metus, kas užrašyta ant ant antkapio visi aptarinėja svetimi ir visa tauta, nors nieko bendra su tuom žmogum neturėjo...ką apie tai Toliatas? Čia viskas norm?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
