  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žmonės toliau plūsta atsisveikinti su Kostu Smoriginu: rankose – baltų gėlių žiedai

2025-11-02 12:11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 12:11

Šiandien, lapkričio 2-ąją, žmonės toliau plūsta į Jaunimo teatrą atsisveikinti su mirusiu muzikantu, režisieriumi, aktoriumi Kostu Smoriginu. Menininkas sekmadienio popietę bus išlydimas į paskutinę kelionę. 

Kostas Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę (nuotr. BNS / Roberto Riabovo)
90

Atsisveikinimas su K. Smoriginu vyksta lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre. 

7

Atsisveikinimas su K. Smoriginu vyksta lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre. 

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre
(90 nuotr.)
(90 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre

Plūsta žmonės

Sekmadienį žmonės ir toliau plūsta tarti paskutinį „sudie“ garsiam Lietuvos menininkui. Sekmadienį į Jaunimo teatrą atvyko ir Arūnas bei Inga Valinskai, Nijolė Narmontaitė, Emilija Latėnaitė, Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas, Marijus Mikutavičius ir kiti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.

Šiandien, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas amžinojo atilsio atguls Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, kur palaidoti ir kiti Lietuvos kultūros šviesuoliai.

Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)
(42 nuotr.)
(42 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

