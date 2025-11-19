 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Kino pavasaris“ paskelbė naują partnerį: su „Go3“ startuoja išskirtinė kino erdvė

2025-11-19 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 11:30

Lapkričio 18 d. Paupio „Pasakoje“ rinkosi pirmieji naujausio Paolo Sorrentino filmo „La Grazia“ žiūrovai. Proga buvo išskirtinė – „Kino pavasaris“ pristatė naują strateginę partnerystę su „Go3“ televizija, kuri nuo šiol taps pagrindiniu festivalio partneriu.

Kino Pavasaris ir Go3 (nuotr. A. Solomino)
80

0

Daugiau nei šimtas svečių – tarp jų kino industrijos atstovai, žinomi kultūros veikėjai ir festivalio bičiuliai – susirinko į išankstinę filmo „La Grazia“ premjerą, kuri tapo simboliniu „Kino pavasario“ ir „Go3“ partnerystės startu, rašo spaudos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kino Pavasaris ir Go3
(80 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kino Pavasaris ir Go3

Renginyje viešėjo ir žinomi žmonės

Renginio svečiai pirmieji Lietuvoje išvydo naujausią Paolo Sorrentino moralinę dramą, kuri pelnė Venecijos kino festivalio publikos simpatijas ir kritikų jau dabar yra laikoma vienu stipriausių metų kūrinių. Filmas plačiajai auditorijai bus pristatytas sausio 16 d., o vėliau žiūrovų lauks ir „Go3“ televizijoje, kur „Kino pavasaris“ turės atskirą erdvę išskirtiniams filmams bei autoriniam turiniui.

„Kino pavasario“ misija – padėti kuo daugiau žmonių atrasti, pamilti ir geriau suprasti autorinį kiną. Todėl natūralu, kad mūsų partneris šią misiją turėtų padėti įgyvendinti plačiai ir kokybiškai. „Go3“ yra būtent toks – modernus, matomas ir vertinamas žiūrovų. Vienas malonumas siekti ambicingų tikslų kartu su lyderiaujančiais savo lauke. Mums svarbu, kad kinas gyvuotų visus metus – tad kai nevyksta festivalis ar mūsų filmai nėra rodomi kino teatruose, žiūrovai nuo šiol žinos, kur jų ieškoti. Pirmiausiai – „Go3“, – sako Konradas Kazlauskas, „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius.

„Kinas turi išskirtinę savybę – jis pasibaigia ekrane, bet dar ilgai tęsiasi žmogaus viduje. Tai ne tik vaizdai ar dialogai – tai emocijos, kurios mus paliečia, įkvepia, o kartais net sukrečia. „Go3“ televizijoje siekiame, kad autoriniai ir jautrūs filmai būtų lengvai pasiekiami kiekvienam mūsų žiūrovui – tada, kai pasiruošęs, kad istorija pati prabiltų. Kurdami specialią festivalio erdvę, norime, kad šių filmų kvėpavimas tęstųsi visus metus, o jų žinutės pasiektų kuo daugiau širdžių“, – teigia „Go3“ turinio vadovas Justinas Docka.

Susijungimo dovana

Susijungimo proga „Go3“ visiems savo vartotojams, nepriklausomai nuo turimo plano, dovanoja galimybę iki metų pabaigos mėgautis „Kino pavasario“ filmais. Savo ruožtu „Kino pavasaris“ žiūrovus jau kviečia ruoštis naujam sezonui – 2026 m. kovo 9–22 d. vyksiančiam festivaliui. Išankstinė bilietų prekyba prasidėjo jau šiandien.

Geros žinios laukia ir visų Paolo Sorrentino gerbėjų – „Pasakos“ kino teatruose jau per Kalėdas prasidės šio režisieriaus retrospektyva. Žiūrovai vėl galės išvysti garsiausius jo filmus, tokius kaip „Didis grožis“, „Jaunystė“, „Meilės pasekmės“, „Silvio“ ar pernai auditorijas žavėjusi, moterišku jautrumu alsuojanti „Partenopė“.

