  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Keturiems atlikėjams – išskirtinė garbė Valdo Adamkaus 99-ojo gimtadienio šventėje: „Nepamiršim niekada“

2025-11-09 09:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-09 09:10
2025-11-09 09:10

Visai neseniai Lietuvos muzikinėje padangėje debiutavo nauja grupė „Balsai“, į kurią susibūrė keturi popmuzikos ir operos pasaulyje žinomi dainininkai. Ansamblį sudaro ryškūs, charizmatiški, publikos simpatijas pelnę atlikėjai – Ieva Barbora Juozapaitytė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega. Nauja grupė turėjo neeilinę galimybę debiutuoti išskirtinėje gimtadienio šventėje.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė „Balsai“ socialiniuose tinkluose pasidžiaugė, kad jų debiutas įvyko prezidento kadenciją baigusio Valdo Adamkaus 99-ojo gimtadienio šventėje.

Neeilinis debiutas

Socialiniame tinkle grupė taip pat pasidalijo nuotraukų serija. Vienoje iš jų jie pozavo su šventės kaltininku.

„Šiandien – ypatinga diena!

Mūsų pirmasis BALSŲ koncertas įvyko Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje, minint Jo 99-ąjį gimtadienį – drauge su pačiu Prezidentu Valdu Adamkumi??! Esame laimingi ir dėkingi Jogailui Morkūnui už šventę ir kvietimą bei nuostabiam pianistui Rimvydui Mitkui – už jautrų muzikos skambesį. Tai buvo akimirka, kurios nepamiršim niekada“, – džiaugėsi jie.

