Keturiems atlikėjams – išskirtinė garbė Valdo Adamkaus 99-ojo gimtadienio šventėje: „Nepamiršim niekada“

Grupė „Balsai“ socialiniuose tinkluose pasidžiaugė, kad jų debiutas įvyko prezidento kadenciją baigusio Valdo Adamkaus 99-ojo gimtadienio šventėje.
Neeilinis debiutas
Socialiniame tinkle grupė taip pat pasidalijo nuotraukų serija. Vienoje iš jų jie pozavo su šventės kaltininku.
„Šiandien – ypatinga diena!
Mūsų pirmasis BALSŲ koncertas įvyko Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje, minint Jo 99-ąjį gimtadienį – drauge su pačiu Prezidentu Valdu Adamkumi??! Esame laimingi ir dėkingi Jogailui Morkūnui už šventę ir kvietimą bei nuostabiam pianistui Rimvydui Mitkui – už jautrų muzikos skambesį. Tai buvo akimirka, kurios nepamiršim niekada“, – džiaugėsi jie.
