Kate Middleton įvaizdyje – ypatinga detalė: priklausė karalienei Elžbietai II

Kate pasirinko įspūdingą smaragdų spalvos aksominę suknelę, kuri, kaip manoma, yra iš „Talbot Runhof“ mados namų.
Visų akys krypo į Kate Middleton įvaizdį
Įvaizdį ji papildė „Greville Diamond Chandelier“ deimantiniais auskarais – šiuo papuošalu visą savo valdymo laikotarpį dažnai puošdavosi karalienė Elžbieta II.
Kate šiuos auskarus pirmą kartą dėvėjo 2023 m. princo Husseino ir princesės Rajwos karališkųjų vestuvių metu. Auskarus sukūrė „Cartier“, o jų savininkė Dame Margaret Greville juos buvo palikusi Karalienei Motinai, Elžbietos II mamai. Šie papuošalai pasižymi ryškiu art deco stiliumi.
Princesei taip pat priderėjo žvilganti Jenny Packham delninė rankinė ir prie suknelės derantys aksominiai aukštakulniai.
2025 m. „Royal Variety Performance“ koncertą vedė Jasonas Manfordas, o scenoje pasirodė Jessie J, Laufey bei miuziklas „Paddington“.
Taip pat muzikinius numerius pristatė Londono Vest Endo ir Paryžiaus „Les Misérables“ trupės, kurios taip mini miuziklo 40-metį.
Pasibaigus renginiui, princas ir princesė tradiciškai susitiko su visais atlikėjais. Pavyzdžiui, 2014 m. tuometiniai Kembridžo hercogai užkulisiuose bendravo su „One Direction“ nariais – čia užfiksuota akimirka, kai Kate sutinka Harry Stylesą.
