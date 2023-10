Justinas Jarutis nenustoja stebinti: ruošia įspūdingą koncertą Palangoje

Gruodžio 28 d. Palangos koncertų salėje skambės geriausios J. Jaručio dainos: „Rugpjūtis“, „Rami“, „kalbėsimės/mylėsimės“, „Savęs“, ir kiti hitai, priversiantys prisiminti gražiausias išeinančių metų akimirkas ir su pakilia nuotaika pasitikti Naujuosius.

Justino Jaručio koncertas

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justino Jaručio koncertas

„Prieš dvejus metus šv. Kalėdas teko švęsti Palangos koncertų salėje koncertuojant pajūrio gyventojams ir svečiams. Iki šiol atsimenu šio nuostabaus renginio akimirkas, tad po dvejų metų pats geriausias laikas visa tai pakartoti“, – prisimena J. Jarutis.

J. Jarutis – „Ten, kur noriu“:

Dainininkas, dainų autorius, aktorius ir buvęs projekto „Lietuvos balsas“ mokytojas J. Jarutis solinę karjerą pradėjo prieš 5-erius metus.

2018-ųjų sausį buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas „Justinas Jarutis“.

Anglų kalba atliktų dainų įrašą išpopuliarino hitai „Tell Me Your Story“, „Angel“ ir kartu su dainininke Monique įrašytas duetas „Stay With Me“.

Debiutas buvo toks sėkmingas, kad „M.A.M.A.“ apdovanojimuose J. Jarutis laimėjo „Metų atlikėjo“ titulą.

J. Jarutis – „Stay With Me“ (su Monique):

2021-ųjų vasarį J. Jarutis išleido antrą solinį albumą ir pirmą savo darbą su lietuviškomis dainomis „Tavęs Manęs Savęs“.

Šį albumą išpopuliarino dideliais hitais tapusios dainos „Tavęs“, „Savęs“, „Rami“, „Nieko nebijom“ ir duetas su dainininke Jessica Shy „Tu palauk“.

Antrą albumą lydėjo milžiniška sėkmė – „M.A.M.A.“ apdovanojimuose J. Jarutis triumfavo pelnydamas iškart tris apdovanojimus: „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“ ir „Metų koncertinio atlikėjo“.

J. Jarutis – „Savęs“:

Muzikos mylėtojai netruko įvertinti ne tik J. Jaručio dainas, bet ir įspūdingus atlikėjo koncertus, kurie nepalieka abejingų.

Dainininkas ne vieną kartą surengė koncertus pagrindinėse Lietuvos salėse, Vilniaus Vingio parke, Trakų pilyje ir didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje, taip pat koncertavo festivalyje „Granatos Live“.

Dar daugiau gerbėjų simpatijų atlikėjui pelnė jo su Jessica Shy įrašyta daina „Rugpjūtis“, tapusi vienu iš didžiausių 2021-ųjų vasaros hitu.

J. Jarutis – „Rugpjūtis“ (su Jessica Shy):

\2022 m. lapkričio 11 d. J. Jarutis išleido trečią solinį albumą „Debesimis braidyti“, kurį pristatė hitais tapę singlai „Tavo Tavo“, „Ten, kur noriu“ ir „kalbėsimės/mylėsimės“.

Naujos kūrybos dainas iki šiol atlikėjas pristatė tik įspūdingame koncerte Vilniaus Vingio parke bei Kauno „Žalgirio“ arenoje, tačiau jau gruodžio 28 d. šios dainos skambės ir Palangos koncertų salėje.

J. Jarutis – „Kalbėsimės/mylėsimės“:

2023 m. J. Jaručiui neabejotinai buvo ypatingi: padovanojęs savo klausytojams ne vieną hitą ir surengęs didžiausią karjeros šou Vingio parke, atlikėjas kviečia gruodžio 28 d. skambia nata ir su siautulingais šokiais palydėti šiuos metus Palangoje.