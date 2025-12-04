 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jessica Shy sužibo išskirtine elegancija ir moteriškumu: akį traukė ypatingas įvaizdis

2025-12-04 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 10:55

Viena ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių Jessica Shy nustebino išskirtine elegancija. Ant scenos ji pasirodė su kvapą gniaužiančia suknele.

Viena ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių Jessica Shy nustebino išskirtine elegancija. Ant scenos ji pasirodė su kvapą gniaužiančia suknele.

REKLAMA
1

Jos įvaizdį papildė šukuosena bei priderintas makiažas.

Jessica Shy
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Atrodė stulbinančiai

Užlipusi ant „Žalgirio“ arenos scenos Jessica atėmė žadą: ji vilkėjo švelniai geltonos spalvos suknelę su skeltuku, kuri pabrėžė nepriekaištingas kūno linijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akį traukė ir bangomis krentantys ilgi plaukai bei išraiškingas makiažas.

Dainininkė spindėjo elegancija bei moteriškumu, o plati šypsena ant veido skleidė gerą energiją žiūrovams.

Komentaruose gerbėjai negailėjo pagyrų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų