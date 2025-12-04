Jessica Shy sužibo išskirtine elegancija ir moteriškumu: akį traukė ypatingas įvaizdis

Jos įvaizdį papildė šukuosena bei priderintas makiažas.
Atrodė stulbinančiai
Užlipusi ant „Žalgirio“ arenos scenos Jessica atėmė žadą: ji vilkėjo švelniai geltonos spalvos suknelę su skeltuku, kuri pabrėžė nepriekaištingas kūno linijas.
Akį traukė ir bangomis krentantys ilgi plaukai bei išraiškingas makiažas.
Dainininkė spindėjo elegancija bei moteriškumu, o plati šypsena ant veido skleidė gerą energiją žiūrovams.
Komentaruose gerbėjai negailėjo pagyrų.
