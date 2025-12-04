Lietuvoje debiutuoja galingiausias visų laikų „Porsche“: įspūdinga ne tik galia, bet ir kaina

Naujasis visureigis ne tik papildo elektrinę gamą šalia „Taycan“ ir „Macan“, bet ir užkelia našumo kartelę į naujas aukštumas – galingiausia versija generuoja daugiau nei tūkstantį arklio galių.
Rinkai pristatytos dvi modifikacijos: standartinis „Cayenne Electric“ ir ekstremalusis „Cayenne Turbo Electric“. Abu modeliai varomi visais keturiais ratais, o galią tarp ašių skirsto pažangi „Porsche Traction Management“ (ePTM) sistema.
Galingiausias istorijoje
„Cayenne Turbo Electric“ versija tampa galingiausiu serijiniu „Cayenne“ per visą modelio gyvavimo istoriją.
Naudojant „Launch Control“ funkciją, elektros varikliai generuoja stulbinančią 850 kW (1 156 AG) galią ir 1 500 Nm sukimo momentą. Tai leidžia 2,6 tonos sveriančiam visureigiui 100 km/val. greitį pasiekti vos per 2,5 sekundės.
Šioje versijoje panaudota technologija iš „Formulės E“ – tiesiogiai aušinamas galinės ašies elektros variklis, užtikrinantis stabilų galios tiekimą net esant didelėms apkrovoms.
Standartinė „Cayenne Electric“ versija yra kuklesnė, bet vis dar labai greita: 300 kW (408 AG) galia leidžia iki 100 km/val. įsibėgėti per 4,8 sekundės.
Įkrovimo revoliucija
Viena didžiausių naujovių – įkrovimo greitis. Dėl 800 voltų architektūros, naujieji „Cayenne“ gali priimti net 390 kW (idealiomis sąlygomis – iki 400 kW) galios srovę. Tai reiškia, kad bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti vos per 16 minučių.
Be to, „Cayenne Electric“ tapo pirmuoju „Porsche“ modeliu, palaikančiu belaidį įkrovimą. Vairuotojui tereikia pastatyti automobilį virš specialios indukcinės plokštės, ir įkrovimas (iki 11 kW galia) prasideda automatiškai.
Pilnai įkrauta 113 kWh baterija (pagal WLTP) leidžia nuvažiuoti iki 642 km (standartinė versija) arba 623 km („Turbo“ versija).
Erdvė ir skaitmeninė prabanga
Naujasis modelis yra didesnis už vidaus degimo variklį turintį pirmtaką – ratų bazė pailgėjo net 13 cm, kas užtikrina gerokai daugiau vietos keleiviams.
Salone dominuoja skaitmenizacija: vairuotojui skirtas 14,25 colio prietaisų skydelis ir lenktas OLED centrinis ekranas. Keleiviui pirmą kartą siūlomas atskiras 14,9 colio ekranas, kuriame galima žiūrėti filmus net važiuojant (specialus filtras neleidžia vairuotojui matyti vaizdo).
Lietuvoje elektrinio „Cayenne“ kaina prasideda nuo 107 221 eur, o „Turbo“ versijos – nuo 168 521 eur.
