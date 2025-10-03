Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jeronimas Milius prisipažino patyręs spaudimą dėl vedybų: norėjo vesti ne anksčiau nei 33-ejų

2025-10-03 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 13:25

Ne paslaptis, kad daugelis žmonių tam tikrame gyvenimo etape susiduria su aplinkinių spaudimu žengti prie altoriaus. Apie tai atvirai prabilo ir dainininkas Jeronimas Milius. Jis pasidalijo savo patirtimi ir atskleidė, kad, nepaisant sulaukto spaudimo, tuoktis nusprendė pagal savo paties planą ir vidinį ritmą.

Karina Krysko ir Jeronimas Milius (nuotr. asm. archyvo, G. Bitvinsko)

Ne paslaptis, kad daugelis žmonių tam tikrame gyvenimo etape susiduria su aplinkinių spaudimu žengti prie altoriaus. Apie tai atvirai prabilo ir dainininkas Jeronimas Milius. Jis pasidalijo savo patirtimi ir atskleidė, kad, nepaisant sulaukto spaudimo, tuoktis nusprendė pagal savo paties planą ir vidinį ritmą.

0

J. Milius lankėsi LRT Radijo laidoje „Genijaus kelias“, kur kartu su vedėja Livija Gradauskiene aptarė legendinio dainininko Franko Sinatros gyvenimo kelią. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeronimas Milius prakalbo apie santuoką

Kalbėdamas apie tai, Jeronimas prabilo ir apie savo paties gyvenimo posūkius. Pokalbio metu jis užsiminė, kad iš pradžių buvo sukūręs sau planą – vesti ne anksčiau nei 33-ejų. Tačiau sulaukęs tokio amžiaus suprato, kad tokiam žingsniui – dar per anksti. 

„Buvau sau pasakęs, kad jeigu reikės, tuoksiuosi ir 67-erių, svarbu, kad sutikčiau savo žmogų. O jeigu nesutiksiu, galiu ir nevesti, man nereikia, nors spaudimas iš aplinkos visada buvo. Na, pas mus tai normalu. 

Tuomet sutikau Kariną, pamačiau ją kitomis akimis, kitoje šviesoje – tada, kad ir reikėjo. Supratau, kad man 37-eri, tad viskas pagal planą“, – pasakojo jis. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Milius ir K. Krysko susituokė 2021-ųjų birželį. 

Vedybų ceremonija buvo privati ir vyko uždaroje teritorijoje, Anykščių rajone. 

