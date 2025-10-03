Jeronimas Milius prisipažino patyręs spaudimą dėl vedybų: norėjo vesti ne anksčiau nei 33-ejų

J. Milius lankėsi LRT Radijo laidoje „Genijaus kelias“, kur kartu su vedėja Livija Gradauskiene aptarė legendinio dainininko Franko Sinatros gyvenimo kelią.
Jeronimas Milius prakalbo apie santuoką
Kalbėdamas apie tai, Jeronimas prabilo ir apie savo paties gyvenimo posūkius. Pokalbio metu jis užsiminė, kad iš pradžių buvo sukūręs sau planą – vesti ne anksčiau nei 33-ejų. Tačiau sulaukęs tokio amžiaus suprato, kad tokiam žingsniui – dar per anksti.
„Buvau sau pasakęs, kad jeigu reikės, tuoksiuosi ir 67-erių, svarbu, kad sutikčiau savo žmogų. O jeigu nesutiksiu, galiu ir nevesti, man nereikia, nors spaudimas iš aplinkos visada buvo. Na, pas mus tai normalu.
Tuomet sutikau Kariną, pamačiau ją kitomis akimis, kitoje šviesoje – tada, kad ir reikėjo. Supratau, kad man 37-eri, tad viskas pagal planą“, – pasakojo jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Milius ir K. Krysko susituokė 2021-ųjų birželį.
Vedybų ceremonija buvo privati ir vyko uždaroje teritorijoje, Anykščių rajone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!